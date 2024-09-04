Кому не можна їсти кавун? Подивіться, чи входите ви у список

Цей літній фрукт зволожує в жарку погоду і освіжає своїм смаком. Його люблять дорослі і діти, тому що він солодкий і соковитий. Однак, хоч у кавуні багато вітамінів, не всім його можна їсти.

Кому не можна вживати кавун, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Strona Zdrowia.

Чи є кавун здоровим фруктом? Харчові властивості кавуна

Кавун - це рослина сімейства гарбузових, що походить з Африки та південно-західної Азії. Його соковита червона м'якоть, прихована під непомітною щільною зеленою шкіркою, радує своїм смаком і зовнішнім виглядом. Цей дивовижний фрукт складається на 92% з води і 7,5 % з вуглеводів. Він низькокалорійний, тому що в 100 г всього 30 ккал. Однак кавун має високий глікемічний індекс 72-80.

Кавун чудово зволожує організм і містить багато цінних поживних речовин, таких як вітамін А, С, В6, калій і магній. Ви також знайдете антиоксиданти, такі як лікопін і цитрулін, які борються з вільними радикалами і таким чином затримують процес старіння і омолоджують організм. Також вони покращують стан серця і всієї кровоносної системи.

Кавун є багатим джерелом калію та холіну, які допомагають регулювати нервову систему та покращують потік електричних імпульсів. Це покращує рух м’язів, а також когнітивні функції мозку, такі як навчання та пам’ять.

Регулярне вживання кавуна знижує артеріальний тиск і рівень холестерину, а також знижує ризик розвитку раку. Кавун також допомагає підтримувати належну масу тіла та сприяє схудненню, оскільки містить клітковину, завдяки якій ви довше відчуваєте ситість. Також він підтримує імунітет і покращує настрій.

Він сприяє зниженню ваги та піклується про серце.

Кому не можна їсти кавун?

Людям з непереносимістю фруктози - кавун, як і будь-який фрукт, містить фруктозу, тобто природний фруктовий цукор. У людей з його непереносимістю після вживання кавуна можуть спостерігатися розлади травлення, болі в животі, діарея і метеоризм.

Діабетикам - через те, що кавун має високий глікемічний індекс (72-80), діабетикам слід їсти його в невеликих кількостях після консультації з лікарем.

Людям із захворюваннями нирок, хоча кавун є сечогінним засобом і корисний для нирок, оскільки очищає їх, це стосується лише здорових нирок. Велика доза калію, що міститься в кавуні, може призвести до водно-електролітних розладів. При захворюваннях нирок слід бути обережними з вживанням кавуна і звернутися до лікаря.

Людям з проблемами травлення - інгредієнти, що містяться в кавуні, можуть призвести до порушення обміну речовин і проблем зі шлунком, таких як біль у животі та метеоризм.

Людям, які регулярно вживають алкоголь - лікопін, що міститься в кавуні, може взаємодіяти з алкоголем і призводити до ще більш серйозних пошкоджень печінки, ніж сам алкоголь.