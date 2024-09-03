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Який колір жовтка є найкориснішим? Вчений відповів на питання

Вівторок 03 вересня 2024 09:45
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Який колір жовтка є найкориснішим? Вчений відповів на питання Фото: Чим відрізняються курячі жовтки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Чимало людей впевнені, що яскраві жовтки яєць набагато корисніші за ті, які не мають такого забарвлення. Чи дійсно це так?

На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на допис генетика та вченого Олександра Коляди в Instagram.

Що треба знати про курячі жовтки

Перше, що ви маєте знати це те, що колір жовтка залежить від каратиноїдів, яку курки отримують з їжі.

Щоб зробити жовтки яскравішими, виробники додають до корму кур барвники природного походження. Це все тому, що люди люблять купувати таке. Але це не робить яйця кориснішими.

Оранжевий жовток зовсім не означає, що яйце корисніше. Єдиними винятками з цього правила є яйця, які спеціально збагачені вітамінами. Вони містять відповідне маркування.

Який колір жовтка найкорисніший?

Колір жовтка яйця не є показником його поживної цінності. Жовток є багатим джерелом поживних речовин, включаючи білок вітаміни та мінерали, незалежно від кольору.

Чи можна визначити свіжість за жовтком?

Це неможливо. Тільки в тому випадку, якщо жовток чорний - це зрозуміло, що яйце зіпсоване.

Нагадаємо, що названий овоч, який уповільнює старіння.

Також ми писали, що експерт розказала, чому огірок не такий корисний, як ви думали.

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