Кому нельзя есть арбуз? Посмотрите, входите ли вы в список

Этот летний фрукт увлажняет в жаркую погоду и освежает своим вкусом. Его любят взрослые и дети, потому что он сладок и сочный. Однако, хоть в арбузе много витаминов, не всем его можно есть.

Кому нельзя употреблять арбуз, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Strona Zdrowia.

Является ли арбуз здоровым фруктом? Пищевые свойства арбуза

Арбуз - это растение семейства тыквенных, происходящее из Африки и юго-западной Азии. Его сочная красная мякоть, скрытая под незаметной плотной зеленой шкуркой, радует своим вкусом и внешним видом. Этот удивительный фрукт состоит на 92% из воды и 7,5% из углеводов. Он низкокалорийный, потому что в 100 г всего 30 ккал. Однако арбуз обладает высоким гликемическим индексом 72-80.

Арбуз отлично увлажняет организм и содержит много ценных питательных веществ, таких как витамин А, С, В6, калий и магний. Вы также найдете антиоксиданты, такие как ликопин и цитруллин, которые борются со свободными радикалами и таким образом задерживают процесс старения и омолаживают организм. Также они улучшают состояние сердца и всей кровеносной системы.

Арбуз является богатым источником калия и холина, который помогает регулировать нервную систему и улучшает поток электрических импульсов. Это улучшает движение мышц, а также когнитивные функции мозга, такие как обучение и память.

Регулярное употребление арбуза снижает АД и уровень холестерина, а также снижает риск развития рака. Арбуз также помогает поддерживать необходимую массу тела и способствует похудению, поскольку содержит клетчатку, благодаря которой вы дольше чувствуете сытость. Также он поддерживает иммунитет и улучшает настроение.

Он способствует снижению веса и заботится о сердце.

Кому нельзя есть арбуз?

Людям с непереносимостью фруктозы - арбуз, как и любой фрукт, содержит фруктозу, то есть природный фруктовый сахар. У людей с его непереносимостью после употребления арбуза могут наблюдаться расстройства пищеварения, боли в животе, диарея и метеоризм.

Диабетикам – из-за того, что арбуз имеет высокий гликемический индекс (72-80), диабетикам следует есть его в небольших количествах после консультации с врачом.

Людям с заболеваниями почек, хотя арбуз является мочегонным средством и полезен для почек, поскольку очищает их, это касается только здоровых почек. Большая доза калия, содержащаяся в арбузе, может привести к водно-электролитным расстройствам. При заболеваниях почек следует соблюдать осторожность с употреблением арбуза и обратиться к врачу.

Людям с проблемами пищеварения – ингредиенты, содержащиеся в арбузе, могут привести к нарушению обмена веществ и проблемам с желудком, таким как боль в животе и метеоризм.

Людям, регулярно употребляющим алкоголь - ликопин, содержащийся в арбузе, может взаимодействовать с алкоголем и приводить к еще более серьезным повреждениям печени, чем сам алкоголь.