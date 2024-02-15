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Кому не можна їсти хурму? Перевірте, чи є ви у списку

Четвер 15 лютого 2024 15:00
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Кому не можна їсти хурму? Перевірте, чи є ви у списку Хурма - корисна для більшості людей (фото: flickr.com/Lora)
Автор: Ірина Костенко

Деяким людям не можна їсти хурму, хоча для більшості ці плоди є надзвичайно корисними, адже містять велику кількість поживних речовин і клітковини, необхідних організму для нормальної роботи.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим корисна хурма для більшості людей, а також кому не варто вживати ці плоди.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Klopotenko, AgroTer.

Чим корисна хурма

Хурма містить велику кількість поживних речовин (вітамінів і мінералів), корисних для організму людини:

  • вітаміни А, С і В
  • марганець
  • йод
  • калій
  • корисні рослинні сполуки тощо

Плоди цього фрукту мають антиоксидантні властивості, покращують здоров'я серця, знижуючи ймовірність інсультів і гіпертонічних захворювань, зменшують ризик виникнення діабету, знижують артеріальний тиск і зменшують запальні процеси.

Велика кількість клітковини допомагає зберегти здоровою травну систему, а бета-каротин підтримує здоровий зір.

Крім того, у м'якоті та шкірці хурми містяться флавоноїди, які є потужними антиоксидантами та корисні для профілактики серцевих захворювань.

Коли найкраще їсти хурму

Дієтологи радять вживати хурму окремо від основного прийому їжі.

Водночас не варто цього робити натщесерце - плоди цього фрукту можуть викликати біль у шлунку.

Найкращий варіант - перекус хурмою між прийомами їжі, оскільки наявний у ній пектин сприятливо впливає на роботу травної системи й чистить організм від шлаків.

В цілому рекомендують вживати від одного до трьох плодів хурми на день (залежно від їхнього розміру).

Кому не можна їсти хурму

Обмежити споживання хурми, або ж відмовитись від неї зовсім варто:

  • дітям до трьох років
  • алергікам (у поодиноких випадках плоди цього фрукту можуть спровокувати алергічні реакції організму)
  • діабетикам (хурма містить досить багато сахарози й фруктози, які можуть стати проблемою)
  • людям із надмірною вагою (хурма підвищує цукор у крові)
  • людям із проблемами щитовидної залози (хурма багата на йод)
  • людям із розладами шлунково-кишкового тракту (хурма має велику кількість рослинних волокон, таніну, а також значні в'яжучі властивості внаслідок присутності дубильних речовин)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка різниця між хурмою, шароном, корольком і персимоном.

Читайте також про круті лайфхаки - як зробити плоди хурми солодкими.

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