Кому не можна їсти хурму? Перевірте, чи є ви у списку
Деяким людям не можна їсти хурму, хоча для більшості ці плоди є надзвичайно корисними, адже містять велику кількість поживних речовин і клітковини, необхідних організму для нормальної роботи.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чим корисна хурма для більшості людей, а також кому не варто вживати ці плоди.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Klopotenko, AgroTer.
Чим корисна хурма
Хурма містить велику кількість поживних речовин (вітамінів і мінералів), корисних для організму людини:
- вітаміни А, С і В
- марганець
- йод
- калій
- корисні рослинні сполуки тощо
Плоди цього фрукту мають антиоксидантні властивості, покращують здоров'я серця, знижуючи ймовірність інсультів і гіпертонічних захворювань, зменшують ризик виникнення діабету, знижують артеріальний тиск і зменшують запальні процеси.
Велика кількість клітковини допомагає зберегти здоровою травну систему, а бета-каротин підтримує здоровий зір.
Крім того, у м'якоті та шкірці хурми містяться флавоноїди, які є потужними антиоксидантами та корисні для профілактики серцевих захворювань.
Коли найкраще їсти хурму
Дієтологи радять вживати хурму окремо від основного прийому їжі.
Водночас не варто цього робити натщесерце - плоди цього фрукту можуть викликати біль у шлунку.
Найкращий варіант - перекус хурмою між прийомами їжі, оскільки наявний у ній пектин сприятливо впливає на роботу травної системи й чистить організм від шлаків.
В цілому рекомендують вживати від одного до трьох плодів хурми на день (залежно від їхнього розміру).
Кому не можна їсти хурму
Обмежити споживання хурми, або ж відмовитись від неї зовсім варто:
- дітям до трьох років
- алергікам (у поодиноких випадках плоди цього фрукту можуть спровокувати алергічні реакції організму)
- діабетикам (хурма містить досить багато сахарози й фруктози, які можуть стати проблемою)
- людям із надмірною вагою (хурма підвищує цукор у крові)
- людям із проблемами щитовидної залози (хурма багата на йод)
- людям із розладами шлунково-кишкового тракту (хурма має велику кількість рослинних волокон, таніну, а також значні в'яжучі властивості внаслідок присутності дубильних речовин)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яка різниця між хурмою, шароном, корольком і персимоном.
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