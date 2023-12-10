Не любите терпку хурму? Ось 8 крутих лайфхаків, як зробити плоди солодкими

Високий рівень дубильних речовин, які зосереджені в шкірці та насінні хурми, роблять її терпкою. У міру дозрівання фрукта дубильні речовини розщеплюються на простіші сполуки, що робить його солодшим та менш терпким. Якщо хурму зірвали занадто рано або якщо вона була піддана впливу низьких температур, дубильні речовини можуть не повністю розщепитися, що призведе до терпкості.

Про те, як позбутись цього неприємного присмаку у плодах, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Fruit onix.

Як ще в магазині визначити, чи хурма терпка

Для цього слід подивитися на колір і текстуру плоду. Терпка хурма, як правило, яскраво-помаранчева і має тверду текстуру. З іншого боку, нетерпка хурма зазвичай блідо-помаранчевого кольору та м’якшої текстури.

Але навіть, якщо ви придбали терпку хурму, є кілька методів, з допомогою яких можна позбутися цього присмаку.

Дозвольте хурмі дозріти природним шляхом

Найпростіший спосіб прибрати терпкість хурми - дочекатися її природного дозрівання. Цей метод найкращий, якщо у вас є достатньо часу і терпіння. Просто залиште хурму при кімнатній температурі і дочекайтеся її розм’якшення і повного дозрівання.

Штучно пришвидшіть дозрівання

Помістіть хурму в паперовий пакет разом зі стиглим яблуком або бананом. Ці фрукти виділятимуть газ етилен, який сприяє дозріванню плоду. Щоб прискорити процес, додайте в мішечок порцію алкоголю, наприклад, горілки. Закрийте пакет і залиште його при кімнатній температурі на кілька днів, поки хурма не стане м’якою і стиглою.

Скористайтесь гарячою водою

Метод гарячої води передбачає короткочасне занурення хурми в гарячу воду, щоб розщепити дубильні речовини. Доведіть каструлю з водою до кипіння, потім зніміть її з вогню і занурте хурму в гарячу воду на 5-10 секунд. Вийміть їх з води і дайте їй охолонути перед вживанням.

Нагрійте плід у мікрохвильовій печі

Покладіть хурму у посудину і помістіть у мікрохвильову печу на 30-60 секунд. Цей спосіб сприяє розщепленню дубильних речовин і розм’якшенню плодів.

Покладіть фрукт у морозилку

Заморозьте хурму на кілька годин, щоб розщепити дубильні речовини. Вийміть її і дайте повністю розморозитися перед вживанням.

Скористайтесь яблучним методом

Покладіть хурму в паперовий пакет зі стиглим яблуком і залиште при кімнатній температурі на кілька днів, поки хурма не стане м’якою і стиглою.

Натріть фрукт лимонним соком

Наріжте хурму невеликими шматочками і натріть кожен шматочок лимонним соком, потім дайте їм постояти кілька хвилин перед їжею. Це нейтралізує дубильні речовини.

Як правильно зберігати хурму

Щоб ваша хурма залишалася свіжою та стиглою, зберігайте її при кімнатній температурі в прохолодному сухому місці. Не зберігайте їх у холодильнику, поки плоди повністю не дозріють, оскільки низькі температури можуть спричинити в’язкість плодів.