Кому нельзя есть хурму? Проверьте, есть ли вы в списке

Некоторым людям нельзя есть хурму, хотя для большинства эти плоды чрезвычайно полезны, ведь содержат большое количество питательных веществ и клетчатки, необходимых организму для нормальной работы.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Klopotenko, AgroTer.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем полезна хурма для большинства людей, а также кому не стоит употреблять эти плоды.

Чем полезна хурма

Хурма содержит большое количество питательных веществ (витаминов и минералов), полезных для организма человека:

витамины А, С и В

марганец

йод

калий

полезные растительные соединения и т.п.

Плоды этого фрукта обладают антиоксидантными свойствами, улучшают здоровье сердца, снижая вероятность инсультов и гипертонических заболеваний, уменьшают риск возникновения диабета, снижают артериальное давление и уменьшают воспалительные процессы.

Большое количество клетчатки помогает сохранить здоровой пищеварительную систему, а бета-каротин поддерживает здоровое зрение.

Кроме того, в мякоти и кожуре хурмы содержатся флавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами и полезны для профилактики сердечных заболеваний.

Когда лучше всего есть хурму

Диетологи советуют употреблять хурму отдельно от основного приема пищи.

Вто же время не стоит есть ее натощак - плоды этого фрукта могут вызвать боли в желудке.

Лучший вариант - перекус хурмой между приемами пищи, поскольку имеющийся в ней пектин благоприятно влияет на работу пищеварительной системы и чистит организм от шлаков.

В целом рекомендуют употреблять от одного до трех плодов хурмы в день (в зависимости от их размера).

Кому нельзя есть хурму

Ограничить потребление хурмы, или отказаться от нее совсем стоит: