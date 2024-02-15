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Кому нельзя есть хурму? Проверьте, есть ли вы в списке

Четверг 15 февраля 2024 15:00
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Кому нельзя есть хурму? Проверьте, есть ли вы в списке Хурма - полезна для большинства людей (фото: flickr.com/Lora)
Автор: Ирина Костенко

Некоторым людям нельзя есть хурму, хотя для большинства эти плоды чрезвычайно полезны, ведь содержат большое количество питательных веществ и клетчатки, необходимых организму для нормальной работы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чем полезна хурма для большинства людей, а также кому не стоит употреблять эти плоды.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Klopotenko, AgroTer.

Чем полезна хурма

Хурма содержит большое количество питательных веществ (витаминов и минералов), полезных для организма человека:

  • витамины А, С и В
  • марганец
  • йод
  • калий
  • полезные растительные соединения и т.п.

Плоды этого фрукта обладают антиоксидантными свойствами, улучшают здоровье сердца, снижая вероятность инсультов и гипертонических заболеваний, уменьшают риск возникновения диабета, снижают артериальное давление и уменьшают воспалительные процессы.

Большое количество клетчатки помогает сохранить здоровой пищеварительную систему, а бета-каротин поддерживает здоровое зрение.

Кроме того, в мякоти и кожуре хурмы содержатся флавоноиды, которые являются мощными антиоксидантами и полезны для профилактики сердечных заболеваний.

Когда лучше всего есть хурму

Диетологи советуют употреблять хурму отдельно от основного приема пищи.

Вто же время не стоит есть ее натощак - плоды этого фрукта могут вызвать боли в желудке.

Лучший вариант - перекус хурмой между приемами пищи, поскольку имеющийся в ней пектин благоприятно влияет на работу пищеварительной системы и чистит организм от шлаков.

В целом рекомендуют употреблять от одного до трех плодов хурмы в день (в зависимости от их размера).

Кому нельзя есть хурму

Ограничить потребление хурмы, или отказаться от нее совсем стоит:

  • детям до трех лет
  • аллергикам (в редких случаях плоды этого фрукта могут спровоцировать аллергические реакции организма)
  • диабетикам (хурма содержит достаточно много сахарозы и фруктозы, которые могут стать проблемой)
  • людям с избыточным весом (хурма повышает сахар в крови)
  • людям с проблемами щитовидной железы (хурма богата йодом)
  • людям с расстройствами желудочно-кишечного тракта (в хурме - большое количество растительных волокон и танина, она также имеет значительные вяжущие свойства вследствие присутствия дубильных веществ)

Напомним, ранее мы рассказывали, какая разница между хурмой, шароном, корольком и персимоном.

Читайте также о крутых лайфхаках - как сделать плоды хурмы сладкими.

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