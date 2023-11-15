Хурма, шарон, корольок, персимон: у чому різниця

Сорти хурми можуть різнитися за термінами дозрівання, зовнішнім виглядом, смаковими якостями та способами вживання (у свіжому вигляді, для приготування страв тощо). В Україні чи не найбільшою популярністю окрім "традиційної" східної хурми, користуються шарон, корольок і персимон.

При підготовці матеріалу було використано джерела: Wikipedia, Klopotenko, RedBerry, Fruit Time.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, який фрукт купити, щоб він не був терпким, і на що потрібно звертати увагу під час вибору.

Хурма

Хурма - рід теплолюбних рослин родини ебенових. Росте у багатьох країнах Євразії, Америки, в Австралії та навіть на півдні України.

В Європу хурма потрапила лише в позаминулому столітті, але до цього її впродовж кількох тисяч років культивували в Китаї та Японії. Згідно з підрахунками експертів, у світі налічується щонайменше 500 різновидів хурми.

Плід хурми - велика м'ясиста солодка ягода з соковитою серцевиною й шкіркою оранжевого, червоного або жовтого кольору. Він важить в середньому від 100 до 500 грамів і містить до 10 насінин.

Умовно плоди хурми можна поділити на: в'яжучі на смак (при дозріванні ця властивість зникає) і нев'яжучі.

Стигла хурма зазвичай досить м'яка, яскраво-оранжевого кольору з коричневими листочками. Її можна тримати в холодильнику, а заморожену - зберігати до пів року.

Нестиглі плоди, навпаки, варто потримати в теплі до дозрівання (уникаючи пошкодження поверхні, щоб вони не згнили).

Під час вибору хурми варто звертати увагу на її сорт та зовнішній вигляд. Один із найпоширеніших сортів - східна хурма. Якщо вона тверда - їсти її буде неможливо через надмірну терпкість. Смачною вона стане тоді, коли дозріє і стане м'якою.

Корисні властивості хурми зумовлені наявністю великої кількості поживних речовин - вітамінів, мінералів й рослинних сполук. Вона має потужні антиоксидантні властивості, покращує здоров'я серця, знижує ризик виникнення діабету, зменшує запальні процеси.

Велика кількість клітковини допомагає травній системі, а бета-каротин - підтримує здоровий зір.

Хурма росте на деревах (фото: Wikipedia)

Шарон

Шарон - один з найпопулярніших гібридних сортів хурми. Його отримали в результаті схрещування великоплідних сортів японської хурми та яблука.

Плід має блискучу (як у яблука) шкірку й може важити від 200 до 350 грамів.

Стиглий шарон темно-жовтогарячого кольору має неперевершені смакові якості. Його соковита й солодка м'якоть не "клеїться" й не має кісточок.

Найчастіше шарон їдять у стиглому свіжому вигляді. Водночас з нього можна готувати смачні й корисні десерти (пудинги, запіканки, морозиво, муси), желе й джеми, навіть салати (добре смакує з помідорами й цибулею).

Цей фрукт можна також засушувати на зиму.

Під час вибору шарона, варто купувати плоди, які не мають темних плям, слідів гнилі й не є занадто м'якими.

Корисні властивості шарона зумовлені, крім іншого, великою кількістю бета-каротину, що гальмує процес старіння. Харчові волокна - незамінні для нормальної роботи шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Шарон також:

нормалізує роботу серцево-судинної системи

покращує пам'ять та когнітивні функції

нормалізує роботу кишківника, допомагає схуднути

сприяє очищенню нирок від піску

допомагає перемогти анемію

зміцнює судини

покращує здоров'я очей

зміцнює імунітет

Шарон - твердуватий і солодкий (фото: fruit-time.ua)

Корольок

Корольок є ще одним різновидом хурми. Різниця полягає в тому, що плоди хурми виходять із жіночої квітки, а плоди королька - із чоловічої.

Плід королька ніколи не буває терпким (не має в'яжучого смаку). Він є радше солодким, майже "медовим".

В залежності від ступеня зрілості, колір тонкої шкірки королька може бути помаранчевого, темно-помаранчевого або майже шоколадного кольору. М'якоть зазвичай має той самий колір, що й шкірка.

Стиглий корольок - темно-помаранчевого кольору з майже коричневою м'якоттю.

Вживати його можна як свіжим, так і у складі різноманітних десертів.

Цей вид хурми добре зберігає свої смакові та корисні якості в холодильнику (у відділенні для фруктів його можна зберігати впродовж близько 10-12 днів). Під час вибору плодів варто звертати увагу їхній на зовнішній вигляд. Вони повинні бути цілими (без пошкоджень), мати насичене (рівне) забарвлення, не мати нальотів і плям, слідів гнилі.

Корисні властивості королька зумовлені, зокрема, багатим вмістом необхідних організму людини мікро й макроелементів. Ці плоди також допомагають:

підсилити імунну систему

нормалізувати метаболізм

виводити токсини

покращити роботу ШКТ

запобігти хворобам серця й судин

стабілізувати нервову систему

Корольок - круглуватий і відносно невеликий (фото: fruit-time.ua)

Персимон

Персимон - ще один сорт хурми, що відрізняється дуже великими плодами з прекрасними смаковими якостями й стабільним плодоношенням.

Терміни дозрівання цієї хурми збігаються з першими заморозками, а врожай можна зберігати практично впродовж всієї зими.

Стиглий персимон - велика хурма вагою близько 500-700 грамів. Його м'якоть не має в'яжучого ефекту і є дуже солодкою й соковитою.

Під час вибору плодів варто звертати увагу, зокрема, на зовнішній вигляд. Шкірка персимона повинна бути насиченого темно-оранжевого відтінку, гладкою та блискучою.

Корисні властивості персимона зумовлені наявністю великої кількості вітамінів і мікроелементів, як і в інших сортах хурми.

Персимон має серцеподібну форму (фото: atbmarket.com)