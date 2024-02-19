Кому не можна їсти яблука: дізнайтеся, чи це не ви

Яблука - це, напевно, найпопулярніший український фрукт, який люблять усі. Але деяким людям не можна їми ласувати.
Кому не можна їсти яблука - читайте у матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
У матеріалі використані дані із сайтів Health.com, Eat well.
Яблука багаті різноманітними вітамінами та мікроелементами, такими як C, B1, B2, P, E, а також містять марганець, калій та залізо. Вони багаті на пектин, який здатний покращити колір обличчя і сповільнити процеси старіння. Клітковина в яблуках довго засвоюється, що підтримує відчуття ситості та допомагає контролювати вагу.
Завдяки своїй гіпоалергенній природі яблука підходять для широкого кола людей.
Таким чином, вживання яблук слід уникати в таких випадках:
Яблука шкідливі ввечері для людей з проблемами ШКТ і тим, хто страждає на діабет. Також слід уникати вживання цього фрукта при індивідуальній непереносимості, оскільки навіть невеликий шматочок може спричинити сильне загострення.
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