Кому нельзя есть яблоки: узнайте, не вы ли это

Яблоки - это, наверное, самый популярный украинский фрукт, который любят все. Но некоторым людям нельзя ими лакомиться.
Кому нельзя есть яблоки – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
В материале использованы данные с сайтов Health.com, Eat well.
Яблоки богаты разнообразными витаминами и микроэлементами, такими как C, B1, B2, P, E, а также содержат марганец, калий и железо. Они богаты пектином, который способен улучшить цвет лица и замедлить процессы старения. Клетчатка в яблоках долго усваивается, что поддерживает ощущение сытости и помогает контролировать вес.
Благодаря своей гипоаллергенной природе, яблоки подходят для широкого круга людей.
Таким образом, употребление яблоков следует избегать в следующих случаях:
Яблоки вредны вечером для людей с проблемами ЖКТ и тем, кто страдает диабетом. Также следует избегать употребления этого фрукта при индивидуальной непереносимости, поскольку даже небольшой кусочек может вызвать сильное обострение.
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