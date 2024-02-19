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Кому нельзя есть яблоки: узнайте, не вы ли это

Фото: Кому нельзя есть яблоки (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Яблоки - это, наверное, самый популярный украинский фрукт, который любят все. Но некоторым людям нельзя ими лакомиться.

Кому нельзя есть яблоки – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

В материале использованы данные с сайтов Health.com, Eat well.

Что полезного есть я в яблоках

Яблоки богаты разнообразными витаминами и микроэлементами, такими как C, B1, B2, P, E, а также содержат марганец, калий и железо. Они богаты пектином, который способен улучшить цвет лица и замедлить процессы старения. Клетчатка в яблоках долго усваивается, что поддерживает ощущение сытости и помогает контролировать вес.

Благодаря своей гипоаллергенной природе, яблоки подходят для широкого круга людей.

Кому нельзя есть яблоки

Таким образом, употребление яблоков следует избегать в следующих случаях:

  • При наличии гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.
  • При наличии воспалительных процессов в поджелудочной железе.
  • При наличии непереносимости яблок.
  • При наличии диабета рекомендуется избегать употребления сладких красных яблок, предпочтительнее выбирать зеленые варианты.
  • Если цель - похудение, рекомендуется обратить внимание на предыдущий пункт.

Можно ли есть яблоки перед сном?

Яблоки вредны вечером для людей с проблемами ЖКТ и тем, кто страдает диабетом. Также следует избегать употребления этого фрукта при индивидуальной непереносимости, поскольку даже небольшой кусочек может вызвать сильное обострение. 

 

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