Кому нельзя есть яблоки: узнайте, не вы ли это

Яблоки - это, наверное, самый популярный украинский фрукт, который любят все. Но некоторым людям нельзя ими лакомиться.

Кому нельзя есть яблоки – читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Что полезного есть я в яблоках

Яблоки богаты разнообразными витаминами и микроэлементами, такими как C, B1, B2, P, E, а также содержат марганец, калий и железо. Они богаты пектином, который способен улучшить цвет лица и замедлить процессы старения. Клетчатка в яблоках долго усваивается, что поддерживает ощущение сытости и помогает контролировать вес.

Благодаря своей гипоаллергенной природе, яблоки подходят для широкого круга людей.

Кому нельзя есть яблоки

Таким образом, употребление яблоков следует избегать в следующих случаях:

При наличии гастрита, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки.

При наличии воспалительных процессов в поджелудочной железе.

При наличии непереносимости яблок.

При наличии диабета рекомендуется избегать употребления сладких красных яблок, предпочтительнее выбирать зеленые варианты.

Если цель - похудение, рекомендуется обратить внимание на предыдущий пункт.

Можно ли есть яблоки перед сном?

Яблоки вредны вечером для людей с проблемами ЖКТ и тем, кто страдает диабетом. Также следует избегать употребления этого фрукта при индивидуальной непереносимости, поскольку даже небольшой кусочек может вызвать сильное обострение.