Кому можна і не можна знімати вручення повістки на камеру: адвокат вказав на важливий нюанс

Відео з бодікам представники ТЦК та СП будуть використовувати для підтвердження факту вручення повістки. І за спірного питання вони надаватимуть лише вирізку з відео, яка підтвердить факт вручення чи відмову від отримання повістки.

"Ну хто при здоровому глузді надаватиме відео, де вас заламали, обшукали, забрали документи та заповнили повістку. І вручили її під підпис у колі неозброєних людей. І такі відео будуть використовуватися в суді саме для доказу належного вручення повістки", - каже Сімутін.

Він рекомендує у ситуаціях, коли представники ТЦК та СП явно порушують закони, витягувати свій телефон та включати відеозапис.

За словами адвоката, у більшості випадків представники ТЦК та СП виступають проти того, щоб їх знімали на камеру. Вони посилаються на те, що військових під час війни не можна знімати.

Але річ у тому, що згідно із законом, військкомів можна знімати на відео. І вони зобов'язані запитувати дозвіл на зйомку нагрудною камерою у людини, якій вони вручають повістку.

"Кумедність ситуації в тому, що вони не мають права здійснювати відеозйомку, тому що діють способом, не передбаченим законом, і, формально, дозвіл на зйомку, повинні запитувати у вас", - підкреслив Сімутін.

Він додав, що всі дії поліції та військових щодо військовозобов'язаного "можна і потрібно" фіксувати на відео.

"Якщо ці ж військові чи поліція вас зупиняють, у чомусь звинувачують, вручають повістку, погрожують вам, або насильно тягнуть у військкомат, тобто чинять щодо вас особисто якісь дії, то це вже ви маєте повне право і знімати, і фіксувати", - пояснив адвокат.