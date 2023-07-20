Дві помилки під час примусового затримання та доставляння до ТЦК: юрист сказав, що робити не можна

Працівники ТЦК під час заходів щодо мобілізації громадян стали все частіше затримувати військовозобов'язаних на вулиці та примусово доставляти до центрів комплектування. Таке затримання є незаконним і більшість громадян чинить опір.

Адвокат Роман Сімутін розповів, які дві часті помилки роблять громадяни у таких ситуаціях та отримують штраф.

План "Сирена" та незаконні затримання ТЦК

Після такого затримання та примусової доставки до ТЦК начальник виписує постанову про порушення законодавства про військовий обов'язок та накладає штраф за ст. 210 КУпАП.

За словами адвоката, для цих заходів взяли за основу план "Сирена", який запроваджується виключно для затримання злочинців. Фактично це облава, але називається операцією чи оперативним планом. Лише у ТЦК ловлять не конкретних злочинців, а випадкових чоловіків. Замість поліцейських машин використовують звичайні мікроавтобуси.

Звичайно ж, за статтею 65 Конституції України, кожен громадянин нашої країни має конституційний обов'язок захищати свою країну. І розшук потрібен - для конкретних справжніх ухилянтів, а не для пошуку першого-ліпшого чоловіка. Обов'язок державних органів та чиновників - дотримуватися закону та діяти виключно законним способом.

Яких помилок припускатися не можна

Роман Сімутін наголошує, що, якщо вас затримали у такий спосіб - це незаконно. Більшість чоловіків у такій ситуації спочатку підписують якісь документи, а потім дзвонять адвокату з питанням, як оскаржити незаконне вручення повістки та затримання.

"А ніяк. Ви підписалися про отримання повістки, пройшли ВЛК, отримали повістку на відправку і все це зробили примусово? Я то не сумніваюся, але суд прийме лише докази: відео чи хоча б заява до прокуратури, яку ви подали одразу після виходу з ТЦК. Але і заява матиме значення, лише якщо ви нічого не підписували", - наголошує адвокат.

Порада перша. Якщо стосовно вас вчиняють неправомірні дії, а фактично злочин - то нічого не підписуйте! І вимагайте прибуття адвоката.

Ще ТЦК почав використовувати нову хитрість. Вона відбувається, коли на місці після вашої доставки начальник ТЦК виносить постанову про порушення законодавства про військовий обов'язок за ст. 210 КУпАП (без одинички), накладає штраф і ви за все це розписуєтеся.

"Дехто пускає все на самоплив: якось вирішиться, я нікуди не піду, а деякі примудряються швидко сплатити штраф. Обидва сценарії наглухо зачиняють двері для можливості виграти справу", - наголошує Сімутін.

Він пояснює, що, розписавшись у постанові та не оскарживши її, ви фактично визнаєте, що були в ТЦК добровільно і примус не застосовувався.

Суд дослівно скаже: а чому ви не скористалися законним правом на оскарження цієї ухвали, значить - погодилися? І визнає таку постанову як ще один належний та допустимий доказ, жодні доводи не допоможуть.

Рада друга. Оскаржуйте постанову, а потім думайте, що робити далі, оскільки термін на оскарження становить 10 днів.