Кому можно и нельзя снимать вручение повестки на камеру: адвокат указал на важный нюанс

Видео с бодикам представители ТЦК и СП будут использовать для подтверждения факта вручения повестки. И при спорном вопросе они будут предоставлять только вырезку из видео, которая подтвердит факт вручения или отказ от получения повестки.

"Ну кто будет при здравом уме предоставлять видео, где вас заломали, обыскали, забрали документы и заполнили повестку. И вручили ее под подпись в кругу невооруженных людей. И такие видео будут использоваться в суде именно для доказательства надлежащего вручения повестки", - говорит Симутин.

Он рекомендует в ситуациях, когда представители ТЦК и СП явно нарушают законы, вытягивать свой телефон и включать видеозапись.

По словам адвоката, в большинстве случаев представители ТЦК и СП выступают против того, чтобы их снимали на камеру. Они ссылаются на то, что военных во время войны снимать нельзя.

Но дело в том, что по закону, военкомов можно снимать на видео. И они обязаны спрашивать разрешение на съемку нагрудной камерой у того человека, которому они вручают повестку.

"Забавность ситуации в том, что они не имеют права осуществлять видеосъемку, потому что действуют способом, не предусмотренным законом, и, формально, разрешение на съемку, должны спрашивать у вас", - подчеркнул Симутин.

Он добавил, что все действия полиции и военных в отношении военнообязанного "можно и нужно" фиксировать на видео.

"Если эти же военные или полиция вас останавливают, в чем-то обвиняют, вручают повестку, угрожают вам, или насильно тянут в военкомат, то есть совершают относительно вас лично какие-то действия, то это уже вы имеете полное право и снимать, и фиксировать", - пояснил адвокат.