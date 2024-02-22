Кому з лікарів потрібно подавати електронну декларацію під час війни і як це зробити

Кому з лікарів потрібно подати декларацію

Наприкінці 2023 року Верховна Рада ухвалила закон № 3384-ІХ щодо відновлення декларування в Україні (після його призупинення на тлі повномасштабного вторгнення РФ). Було також розширено перелік декларантів (згідно з пропозиціями президента Володимира Зеленського).

Йдеться про осіб (як правило - лікарів), які входять до складу:

військово-лікарських комісій (ВЛК)

лікарсько-консультативних комісій (ЛКК)

лікарсько-льотних комісій (ЛЛК)

медико-соціальних експертних комісій (МСЕК)

Зміни було запроваджено на тлі високого рівня корупційних ризиків у діяльності таких комісій під час воєнного стану.

Отже, електронні декларації за 2023 рік до Єдиного державного реєстру повинні подати:

особовий склад штатних ВЛК

голови та члени ЛКК і МСЕК

голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих ВЛК і ЛЛК (за виключенням осіб, зазначених у пункті 1 частині 1 статті 3 закону (підпункті "ґ" пункту 2 частини 1 статті 3)

Важливо, що йдеться про всі сфери, в яких ці комісії функціонують - державну, приватну та комунальну.

Коли закінчується кампанія з декларування

Кампанія з декларування за 2023 рік завершується уже за півтора місяця - 31 березня 2024 року.

З огляду на це у НАЗК закликають не відкладати заповнення декларації на останній день.

Уточнюється, що вид декларації залежить від того, коли та в яку комісію декларанти були включені.

Часу залишилося небагато (скріншот: facebook.com/moz.ukr)

Як подати електронну декларацію - інструкція

Підготуватися до подачі електронної декларації радять заздалегідь. Для цього потрібно:

отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) в одного з надавачів електронних довірчих послуг (КНЕДП)

перевірити технічні вимоги (для коректної роботи з Реєстром декларацій) та справність гаджетів

створити електронну скриньку (за потреби)

підготувати документи, що посвідчують вашу особу та членів вашої сім'ї

підготувати інформацію про майно та доходи (свої та членів сім'ї)

зайти в Єдиний державний реєстр декларацій (ЄДРД)

ознайомитися з роз'ясненнями НАЗК щодо декларування

звернутися за додатковою допомогою до уповноваженого підрозділу чи особи з питань запобігання та виявлення корупції за місцем роботи (за потреби)

Після підготовчого етапу, можна сміливо розпочинати заповнення всієї необхідної інформації та подання електронної декларації за 2023 рік в ЄДРД.

Якщо у вас залишаються ще якісь питання щодо декларування, можна також скористатися спеціально підготовленою НАЗК довідковою інформацією.