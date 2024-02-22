Кому з лікарів потрібно подавати електронну декларацію під час війни і як це зробити

Заповнити електронну декларацію про доходи за 2023 рік й подати її до Єдиного державного реєстру потрібно декому з лікарів. І зробити це варто найближчим часом.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, кому з лікарів потрібно подати електронну декларацію та як до цього підготуватися.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Міністерство охорони здоров'я України.
Наприкінці 2023 року Верховна Рада ухвалила закон № 3384-ІХ щодо відновлення декларування в Україні (після його призупинення на тлі повномасштабного вторгнення РФ). Було також розширено перелік декларантів (згідно з пропозиціями президента Володимира Зеленського).
Йдеться про осіб (як правило - лікарів), які входять до складу:
Зміни було запроваджено на тлі високого рівня корупційних ризиків у діяльності таких комісій під час воєнного стану.
Отже, електронні декларації за 2023 рік до Єдиного державного реєстру повинні подати:
Важливо, що йдеться про всі сфери, в яких ці комісії функціонують - державну, приватну та комунальну.
Кампанія з декларування за 2023 рік завершується уже за півтора місяця - 31 березня 2024 року.
З огляду на це у НАЗК закликають не відкладати заповнення декларації на останній день.
Уточнюється, що вид декларації залежить від того, коли та в яку комісію декларанти були включені.
Часу залишилося небагато (скріншот: facebook.com/moz.ukr)
Підготуватися до подачі електронної декларації радять заздалегідь. Для цього потрібно:
Після підготовчого етапу, можна сміливо розпочинати заповнення всієї необхідної інформації та подання електронної декларації за 2023 рік в ЄДРД.
Якщо у вас залишаються ще якісь питання щодо декларування, можна також скористатися спеціально підготовленою НАЗК довідковою інформацією.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна розірвати декларацію із сімейним лікарем і де шукати нового.
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