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Шуляк пояснила, у чому важливість поновлення е-декларування та відкриття реєстру декларацій

Середа 20 вересня 2023 14:42
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Шуляк пояснила, у чому важливість поновлення е-декларування та відкриття реєстру декларацій Фото: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк (facebook.com/el.shuliak)
Автор: Юлія Бойко

В Україні не лише поновлюють обов‘язкове електронне декларування чиновниками своїх доходів і майна, а і відкривають реєстр цих декларацій. Тепер ознайомитись з ними зможе кожен українець.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову парламентського комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

Як відомо, 20 вересня у Верховній раді підтримали вето президента та виправили один з найбільш резонансних законопроектів вересня - №9534, "Про внесення змін до деяких законів України про визначення порядку подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в умовах воєнного стану".

"Електронне декларування - один з інструментів боротьби з корупцією, але за умови, якщо реєстр декларацій відкритий, публічний. Минулого разу не всі депутати підтримали необхідну для цього правку, що стало для мене неймовірним розчаруванням. Якби президент Володимир Зеленський не ветував цей закон, реєстри залишилися б закритими ще на один рік, а це неприпустимо. Тож цього разу депутати зуміли скласти цей іспит", - повідомила вона.

Закон про е-декларування

Зазначимо, що електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Обов’язкове декларування для чиновників було тимчасово зупинене в перші тижні повномасштабної війни Росії проти України. Але у меморандумі з МВФ за програмою розширеного фінансування EFF відновлення е-декларування - один із структурних маяків з терміном виконання наприкінці липня.

Крім цього, він важливий, зокрема, для виконання Україною 7 рекомендацій на шляху до вступу в ЄС - уже в жовтні Єврокомісія має надати звіт з оцінкою виконання Україною цих кроків.

Раніше Верховна рада прийняла відповідний закон, але без важливої поправки щодо миттєвого відкриття реєстру декларацій.

Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Глава держави наклав вето, а також закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Напередодні, 18 вересня, антикорупційний комітет Ради підтримав пропозиції президента, зокрема щодо миттєвого відкриття декларацій.

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