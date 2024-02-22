Кому из врачей нужно подавать электронную декларацию во время войны и как это сделать

Заполнить электронную декларацию о доходах за 2023 год и подать ее в Единый государственный реестр нужно некоторым врачам. И сделать это следует в ближайшее время.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому из врачей нужно подать электронную декларацию и как к этому подготовиться.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, Национальное агентство по предотвращению коррупции, Министерство здравоохранения Украины.
В конце 2023 года Верховная Рада приняла закон № 3384-IX о возобновлении декларирования в Украине (после его приостановки на фоне полномасштабного вторжения РФ). Был также расширен список декларантов (согласно предложениям президента Владимира Зеленского).
Речь идет о лицах (как правило - врачах), входящих в состав:
Изменения ввели на фоне высокого уровня коррупционных рисков в деятельности таких комиссий во время военного положения.
Итак, электронные декларации за 2023 год в Единый государственный реестр должны подать:
Важно, что речь идет обо всех сферах, в которых эти комиссии функционируют - государственной, частной и коммунальной.
Кампания по декларированию за 2023 год завершается уже через полтора месяца - 31 марта 2024 года.
Учитывая это, в НАПК призывают не откладывать заполнение декларации на последний день.
Уточняется, что вид декларации зависит от того, когда и в какую комиссию были включены декларанты.
Времени осталось немного (скриншот: facebook.com/moz.ukr)
Подготовиться к подаче электронной декларации советуют заранее. Для этого нужно:
После подготовительного этапа можно смело приступать к заполнению всей необходимой информации и подаче электронной декларации за 2023 год в ЕГРД.
Если у вас остаются еще какие-либо вопросы по декларированию, можно также воспользоваться специально подготовленной НАПК справочной информацией.
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли разорвать декларацию с семейным врачом и где искать нового.
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