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Кому з лікарів потрібно подавати електронну декларацію під час війни і як це зробити

Четвер 22 лютого 2024 15:15
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Кому з лікарів потрібно подавати електронну декларацію під час війни і як це зробити Декларувати доходи потрібно навіть деяким лікарям (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Заповнити електронну декларацію про доходи за 2023 рік й подати її до Єдиного державного реєстру потрібно декому з лікарів. І зробити це варто найближчим часом.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, кому з лікарів потрібно подати електронну декларацію та як до цього підготуватися.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Верховна Рада України, Національне агентство з питань запобігання корупції, Міністерство охорони здоров'я України.

Кому з лікарів потрібно подати декларацію

Наприкінці 2023 року Верховна Рада ухвалила закон № 3384-ІХ щодо відновлення декларування в Україні (після його призупинення на тлі повномасштабного вторгнення РФ). Було також розширено перелік декларантів (згідно з пропозиціями президента Володимира Зеленського).

Йдеться про осіб (як правило - лікарів), які входять до складу:

  • військово-лікарських комісій (ВЛК)
  • лікарсько-консультативних комісій (ЛКК)
  • лікарсько-льотних комісій (ЛЛК)
  • медико-соціальних експертних комісій (МСЕК)

Зміни було запроваджено на тлі високого рівня корупційних ризиків у діяльності таких комісій під час воєнного стану.

Отже, електронні декларації за 2023 рік до Єдиного державного реєстру повинні подати:

  • особовий склад штатних ВЛК
  • голови та члени ЛКК і МСЕК
  • голови, їхні заступники, члени та секретарі позаштатних постійно діючих ВЛК і ЛЛК (за виключенням осіб, зазначених у пункті 1 частині 1 статті 3 закону (підпункті "ґ" пункту 2 частини 1 статті 3)

Важливо, що йдеться про всі сфери, в яких ці комісії функціонують - державну, приватну та комунальну.

Коли закінчується кампанія з декларування

Кампанія з декларування за 2023 рік завершується уже за півтора місяця - 31 березня 2024 року.

З огляду на це у НАЗК закликають не відкладати заповнення декларації на останній день.

Уточнюється, що вид декларації залежить від того, коли та в яку комісію декларанти були включені.

Кому з лікарів потрібно подавати електронну декларацію під час війни і як це зробити

Часу залишилося небагато (скріншот: facebook.com/moz.ukr)

Як подати електронну декларацію - інструкція

Підготуватися до подачі електронної декларації радять заздалегідь. Для цього потрібно:

  • отримати кваліфікований електронний підпис (КЕП) в одного з надавачів електронних довірчих послуг (КНЕДП)
  • перевірити технічні вимоги (для коректної роботи з Реєстром декларацій) та справність гаджетів
  • створити електронну скриньку (за потреби)
  • підготувати документи, що посвідчують вашу особу та членів вашої сім'ї
  • підготувати інформацію про майно та доходи (свої та членів сім'ї)
  • зайти в Єдиний державний реєстр декларацій (ЄДРД)
  • ознайомитися з роз'ясненнями НАЗК щодо декларування
  • звернутися за додатковою допомогою до уповноваженого підрозділу чи особи з питань запобігання та виявлення корупції за місцем роботи (за потреби)

Кому з лікарів потрібно подавати електронну декларацію під час війни і як це зробитиКому з лікарів потрібно подавати електронну декларацію під час війни і як це зробитиКому з лікарів потрібно подавати електронну декларацію під час війни і як це зробити

Кому з лікарів потрібно подавати електронну декларацію під час війни і як це зробити

Після підготовчого етапу, можна сміливо розпочинати заповнення всієї необхідної інформації та подання електронної декларації за 2023 рік в ЄДРД.

Якщо у вас залишаються ще якісь питання щодо декларування, можна також скористатися спеціально підготовленою НАЗК довідковою інформацією.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна розірвати декларацію із сімейним лікарем і де шукати нового.

Читайте також, у чому важливість поновлення е-декларування та відкриття реєстру декларацій.

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