Кому из врачей нужно подавать электронную декларацию во время войны и как это сделать
Заполнить электронную декларацию о доходах за 2023 год и подать ее в Единый государственный реестр нужно некоторым врачам. И сделать это следует в ближайшее время.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому из врачей нужно подать электронную декларацию и как к этому подготовиться.
При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, Национальное агентство по предотвращению коррупции, Министерство здравоохранения Украины.
Кому из врачей нужно подать декларацию
В конце 2023 года Верховная Рада приняла закон № 3384-IX о возобновлении декларирования в Украине (после его приостановки на фоне полномасштабного вторжения РФ). Был также расширен список декларантов (согласно предложениям президента Владимира Зеленского).
Речь идет о лицах (как правило - врачах), входящих в состав:
- военно-врачебных комиссий (ВВК)
- врачебно-консультативных комиссий (ВКК)
- лекарственно-летных комиссий (ЛЛК)
- медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК)
Изменения ввели на фоне высокого уровня коррупционных рисков в деятельности таких комиссий во время военного положения.
Итак, электронные декларации за 2023 год в Единый государственный реестр должны подать:
- личный состав штатных ВВК
- председатели и члены ВКК и МСЭК
- председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих ВВК и ЛЛК (за исключением лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 3 закона (подпункте "г" пункта 2 части 1 статьи 3)
Важно, что речь идет обо всех сферах, в которых эти комиссии функционируют - государственной, частной и коммунальной.
Когда заканчивается кампания по декларированию
Кампания по декларированию за 2023 год завершается уже через полтора месяца - 31 марта 2024 года.
Учитывая это, в НАПК призывают не откладывать заполнение декларации на последний день.
Уточняется, что вид декларации зависит от того, когда и в какую комиссию были включены декларанты.
Времени осталось немного (скриншот: facebook.com/moz.ukr)
Как подать электронную декларацию - инструкция
Подготовиться к подаче электронной декларации советуют заранее. Для этого нужно:
- получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) у одного из поставщиков электронных доверительных услуг (КПЭДУ)
- проверить технические требования (для корректной работы с Реестром деклараций) и исправность гаджетов
- создать электронный ящик (при необходимости)
- подготовить документы, удостоверяющие вашу личность и членов вашей семьи
- подготовить информацию об имуществе и доходах (своих и членов семьи)
- зайти в Единый государственный реестр деклараций (ЕГРД)
- ознакомиться с разъяснениями НАПК по декларированию
- обратиться за дополнительной помощью к уполномоченному подразделению или лицу по предотвращению и обнаружению коррупции по месту работы (при необходимости)
После подготовительного этапа можно смело приступать к заполнению всей необходимой информации и подаче электронной декларации за 2023 год в ЕГРД.
Если у вас остаются еще какие-либо вопросы по декларированию, можно также воспользоваться специально подготовленной НАПК справочной информацией.
Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли разорвать декларацию с семейным врачом и где искать нового.
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