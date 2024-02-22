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Кому из врачей нужно подавать электронную декларацию во время войны и как это сделать

Четверг 22 февраля 2024 15:15
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Кому из врачей нужно подавать электронную декларацию во время войны и как это сделать Декларировать доходы нужно даже некоторым врачам (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Заполнить электронную декларацию о доходах за 2023 год и подать ее в Единый государственный реестр нужно некоторым врачам. И сделать это следует в ближайшее время.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому из врачей нужно подать электронную декларацию и как к этому подготовиться.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, Национальное агентство по предотвращению коррупции, Министерство здравоохранения Украины.

Кому из врачей нужно подать декларацию

В конце 2023 года Верховная Рада приняла закон № 3384-IX о возобновлении декларирования в Украине (после его приостановки на фоне полномасштабного вторжения РФ). Был также расширен список декларантов (согласно предложениям президента Владимира Зеленского).

Речь идет о лицах (как правило - врачах), входящих в состав:

  • военно-врачебных комиссий (ВВК)
  • врачебно-консультативных комиссий (ВКК)
  • лекарственно-летных комиссий (ЛЛК)
  • медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК)

Изменения ввели на фоне высокого уровня коррупционных рисков в деятельности таких комиссий во время военного положения.

Итак, электронные декларации за 2023 год в Единый государственный реестр должны подать:

  • личный состав штатных ВВК
  • председатели и члены ВКК и МСЭК
  • председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих ВВК и ЛЛК (за исключением лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 3 закона (подпункте "г" пункта 2 части 1 статьи 3)

Важно, что речь идет обо всех сферах, в которых эти комиссии функционируют - государственной, частной и коммунальной.

Когда заканчивается кампания по декларированию

Кампания по декларированию за 2023 год завершается уже через полтора месяца - 31 марта 2024 года.

Учитывая это, в НАПК призывают не откладывать заполнение декларации на последний день.

Уточняется, что вид декларации зависит от того, когда и в какую комиссию были включены декларанты.

Кому из врачей нужно подавать электронную декларацию во время войны и как это сделать

Времени осталось немного (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Как подать электронную декларацию - инструкция

Подготовиться к подаче электронной декларации советуют заранее. Для этого нужно:

  • получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) у одного из поставщиков электронных доверительных услуг (КПЭДУ)
  • проверить технические требования (для корректной работы с Реестром деклараций) и исправность гаджетов
  • создать электронный ящик (при необходимости)
  • подготовить документы, удостоверяющие вашу личность и членов вашей семьи
  • подготовить информацию об имуществе и доходах (своих и членов семьи)
  • зайти в Единый государственный реестр деклараций (ЕГРД)
  • ознакомиться с разъяснениями НАПК по декларированию
  • обратиться за дополнительной помощью к уполномоченному подразделению или лицу по предотвращению и обнаружению коррупции по месту работы (при необходимости)

Кому из врачей нужно подавать электронную декларацию во время войны и как это сделатьКому из врачей нужно подавать электронную декларацию во время войны и как это сделатьКому из врачей нужно подавать электронную декларацию во время войны и как это сделать

Кому из врачей нужно подавать электронную декларацию во время войны и как это сделать

После подготовительного этапа можно смело приступать к заполнению всей необходимой информации и подаче электронной декларации за 2023 год в ЕГРД.

Если у вас остаются еще какие-либо вопросы по декларированию, можно также воспользоваться специально подготовленной НАПК справочной информацией.

Напомним, ранее мы рассказывали, можно ли разорвать декларацию с семейным врачом и где искать нового.

Читайте также, в чем важность обновления е-декларирования и открытия реестра деклараций.

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