Кому из врачей нужно подавать электронную декларацию во время войны и как это сделать

Заполнить электронную декларацию о доходах за 2023 год и подать ее в Единый государственный реестр нужно некоторым врачам. И сделать это следует в ближайшее время.

При подготовке материала были использованы следующие источники: Верховная Рада Украины, Национальное агентство по предотвращению коррупции, Министерство здравоохранения Украины.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, кому из врачей нужно подать электронную декларацию и как к этому подготовиться.

Кому из врачей нужно подать декларацию

В конце 2023 года Верховная Рада приняла закон № 3384-IX о возобновлении декларирования в Украине (после его приостановки на фоне полномасштабного вторжения РФ). Был также расширен список декларантов (согласно предложениям президента Владимира Зеленского).

Речь идет о лицах (как правило - врачах), входящих в состав:

военно-врачебных комиссий (ВВК)

врачебно-консультативных комиссий (ВКК)

лекарственно-летных комиссий (ЛЛК)

медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК)

Изменения ввели на фоне высокого уровня коррупционных рисков в деятельности таких комиссий во время военного положения.

Итак, электронные декларации за 2023 год в Единый государственный реестр должны подать:

личный состав штатных ВВК

председатели и члены ВКК и МСЭК

председатели, их заместители, члены и секретари внештатных постоянно действующих ВВК и ЛЛК (за исключением лиц, указанных в пункте 1 части 1 статьи 3 закона (подпункте "г" пункта 2 части 1 статьи 3)

Важно, что речь идет обо всех сферах, в которых эти комиссии функционируют - государственной, частной и коммунальной.

Когда заканчивается кампания по декларированию

Кампания по декларированию за 2023 год завершается уже через полтора месяца - 31 марта 2024 года.

Учитывая это, в НАПК призывают не откладывать заполнение декларации на последний день.

Уточняется, что вид декларации зависит от того, когда и в какую комиссию были включены декларанты.

Времени осталось немного (скриншот: facebook.com/moz.ukr)

Как подать электронную декларацию - инструкция

Подготовиться к подаче электронной декларации советуют заранее. Для этого нужно:

получить квалифицированную электронную подпись (КЭП) у одного из поставщиков электронных доверительных услуг (КПЭДУ)

проверить технические требования (для корректной работы с Реестром деклараций) и исправность гаджетов

создать электронный ящик (при необходимости)

подготовить документы, удостоверяющие вашу личность и членов вашей семьи

подготовить информацию об имуществе и доходах (своих и членов семьи)

зайти в Единый государственный реестр деклараций (ЕГРД)

ознакомиться с разъяснениями НАПК по декларированию

обратиться за дополнительной помощью к уполномоченному подразделению или лицу по предотвращению и обнаружению коррупции по месту работы (при необходимости)

После подготовительного этапа можно смело приступать к заполнению всей необходимой информации и подаче электронной декларации за 2023 год в ЕГРД.

Если у вас остаются еще какие-либо вопросы по декларированию, можно также воспользоваться специально подготовленной НАПК справочной информацией.