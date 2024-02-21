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Кому категорично не можна їсти сало: яка оптимальна порція

Фото: Кому не можна вживати сало (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сало - це дуже корисний та улюблений багатьма українцями продукт, але є люди, яким його їсти не можна.

Кому треба не зловживати цим продуктом, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

У матеріалі були використані дані сайтів Краса та здоров'я, Facebook-сторінка Уляни Супрун.

Чим корисне сало

Цей продукт є відмінним джерелом вітамінів A, E і D, які сприяють нормальному функціонуванню організму. Можна вважати його своєрідною мультивітамінкою.

У ньому є незамінні омега-3 поліненасичені жирні кислоти, потрібні для утворення оболонок довкола нейронів і протидії запальним процесам. У раціоні людей, що рідко споживають жирну рибу та дороге авокадо, таких жирних кислот бракує.

У салі є корисна речовина холін, що відіграє важливу роль в обміні жирів.

Наприклад, споживання 1-2 шматочків сала під час обіду допоможе знизити рівень "поганого" холестерину та очистити кровоносні судини.

Сало - дуже корисний продукт (фото: freepik.com)

Коли краще їсти сало

Тому рекомендується споживати його переважно в першій половині дня. Уранці цей продукт допоможе стимулювати виведення жовчі в кишечник і зміцнювати перистальтику кишечника. Оптимальна денна норма сала для здорової людини становить 30 грамів.

Кому не можна їсти сало

Виключення цього продукту з раціону рекомендується людям із захворюваннями нирок, печінки, гострим холециститом та панкреатитом. Тим, хто прагне схуднути, слід проконсультуватися з дієтологом перед вживанням сала, оскільки це дуже калорійний продукт, здатний спровокувати різкий набір ваги.

Також не рекомендується включати сало в раціон маленьких дітей.

Не забувайте, будь-який продукт приносить користь, коли ви знаєте його міру.

 

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