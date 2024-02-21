Кому категорически нельзя есть сало: какая оптимальная порция

Сало - это очень полезный и любимый многими украинцами продукт, но есть люди, которым его есть нельзя.
Кому нужно не злоупотреблять этим продуктом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
В материале были использованы данные сайтов Красота и здоровье, Facebook-страница Ульяны Супрун.
Этот продукт является отличным источником витаминов A, E и D, способствующих нормальному функционированию организма. Можно считать его своеобразной мультивитаминкой.
В нем есть незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам. В рационе людей, редко потребляющих жирную рыбу и дорогое авокадо, таких жирных кислот не хватает.
В сале есть полезное вещество холин, играющее немаловажную роль в обмене жиров.
К примеру, потребление 1-2 кусочков сала во время обеда поможет снизить уровень "плохого" холестерина и очистить кровеносные сосуды.
Поэтому рекомендуется употреблять его преимущественно в первой половине дня. Утром этот продукт поможет стимулировать выведение желчи в кишечник и укреплять перистальтику кишечника. Оптимальная дневная норма сала для здорового человека составляет 30 граммов.
Исключение из рациона рекомендуется людям с заболеваниями почек, печени, острым холециститом и панкреатитом. Тем, кто хочет похудеть, следует проконсультироваться с диетологом перед употреблением сала, поскольку это очень калорийный продукт, способный спровоцировать резкий набор веса.
Также не рекомендуется включать сало в рацион маленьких детей.
Не забывайте, какой-либо продукт приносит пользу, когда вы знаете его меру.
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