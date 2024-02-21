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Кому категорически нельзя есть сало: какая оптимальная порция

Фото: Кому нельзя употреблять сало (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Сало - это очень полезный и любимый многими украинцами продукт, но есть люди, которым его есть нельзя.

Кому нужно не злоупотреблять этим продуктом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

В материале были использованы данные сайтов Красота и здоровье, Facebook-страница Ульяны Супрун.

Чем полезно сало

Этот продукт является отличным источником витаминов A, E и D, способствующих нормальному функционированию организма. Можно считать его своеобразной мультивитаминкой.

В нем есть незаменимые омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, необходимые для образования оболочек вокруг нейронов и противодействия воспалительным процессам. В рационе людей, редко потребляющих жирную рыбу и дорогое авокадо, таких жирных кислот не хватает.

В сале есть полезное вещество холин, играющее немаловажную роль в обмене жиров.

К примеру, потребление 1-2 кусочков сала во время обеда поможет снизить уровень "плохого" холестерина и очистить кровеносные сосуды.

Сало – очень полезный продукт (фото: freepik.com)

Когда лучше есть сало

Поэтому рекомендуется употреблять его преимущественно в первой половине дня. Утром этот продукт поможет стимулировать выведение желчи в кишечник и укреплять перистальтику кишечника. Оптимальная дневная норма сала для здорового человека составляет 30 граммов.

Кому нельзя есть сало

Исключение из рациона рекомендуется людям с заболеваниями почек, печени, острым холециститом и панкреатитом. Тем, кто хочет похудеть, следует проконсультироваться с диетологом перед употреблением сала, поскольку это очень калорийный продукт, способный спровоцировать резкий набор веса.

Также не рекомендуется включать сало в рацион маленьких детей.

Не забывайте, какой-либо продукт приносит пользу, когда вы знаете его меру.

 

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