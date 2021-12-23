Кому категорически нельзя есть сало и в каком виде оно самое полезное: ответ вас удивит

Как известно, все люди любят сало. К тому же это не только вкусный, но и очень полезный продукт, который можно есть всем. Сало можно запекать, жарить, солить, варить и делать намазку на хлеб.
О том, в каком виде сало самое полезное, рассказала диетолог Наталья Самойленко в Instagram.
Так, для людей с нормальным здоровьем допустимая дневная доза холестерина составляет 300 мг, а для тех, кто пережил инфаркт – до 200 мг. То есть употребление 30 г сала в день не только не повысит уровень холестерина, но и наоборот, будет сжигать его.
По словам специалиста, сало лучше всего употреблять в соленом или маринованном виде. Также, если его пожарить или коптить, то оно не принесет пользы для здоровья.
Польза сала
Кроме того, эксперт рассказала, что сало лучше есть утром или в обед. Все потому, что именно в это время организм получит мощную энергетическую подпитку.
Кому нельзя есть сала
Людям, у которых проблемы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, нужно отказаться от соленого сала. Его можно употреблять в небольших количествах свежее или свежемороженое.
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