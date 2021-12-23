Кому категорично не можна їсти сало та в якому вигляді воно найкорисніше: відповідь вас здивує

Так, для людей із нормальним здоров'ям допустима денна доза холестерину становить 300 мг, а для тих, хто пережив інфаркт – до 200 мг. Тобто вживання 30 г сала на день не тільки не підвищить рівень холестерину, а й навпаки, спалюватиме його.

У якому вигляді корисніше їсти сало

За словами фахівця, сало найкраще вживати в солоному або маринованому вигляді. Також, якщо його посмажити або коптити, то воно не принесе користі для здоров'я.

Користь сала

В продукті багато вітамінів, а саме: А, В1, В2, В3, В6, В12, D. До того ж в ньому є кальцій, цинк, фосфор, залізо, магній та селен;

У салі є холін – це вітамін B-комплексу, який бере участь у метаболізмі;

Продукт сприятливо впливає на судини та клітинні мембрани, тому що містить лецитин.

Окрім того, експерт розповіла, що сало краще їсти вранці або в обід. Все тому, що саме в цей час організм отримає потужне енергетичне підживлення.

Кому не можна їсти сала

Людям, у яких проблеми із серцево-судинними захворюваннями, потрібно відмовитися від солоного сала. Його можна вживати у невеликих кількостях свіже або свіжоморожене.