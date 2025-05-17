В компанії Боно та Шона Пенна: українські військові підкорили Канни (відео)

Фронтмен U2 Боно, беквокаліст Едж та режисер Шон Пенн з'явилися на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в компанії українських військових.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram Миколи Сєрги.

На Каннському кінофестивалі, який триватиме до 24 травня, Боно представив біографічний фільм "Bono: Stories of Surrender" ("Боно: Історії капітуляції").

На червоному хіднику разом з ним позували співзасновник "Культурного десанту" та військовослужбовець Микола Сєрга, українські військові та ветерани російсько-української війни.

"Шон привів до нас друзів прямо з передової в Україні. Я хочу подякувати вам, тому що ви зберігаєте нашу свободу. Дякую. Слава Україні", - сказав Боно.

У своєму фільмі він розповідає про визначні моменти свого становлення як музиканта та чоловіка. Картина вразила глядачів та викликала семихвилинні овації у глядацькій залі.

Bono, Edge and Sean Penn, together with the Ukrainian military, entered the red carpet at the #CannesFilmFestival, where the @U2 frontman presented his documentary Bono: Stories of Surrender.

Bono thanked Ukraine’s defenders who were invited by Sean Penn#StandWithUkraine pic.twitter.com/VoxrebUvL6 — UNITED24 (@U24_gov_ua) May 17, 2025

На афтепаті після прем'єри Боно та Пенн разом з іншими гостями поспілкувалися з українськими захисниками.

Військові приголомшили присутніх музичним виступом - у виконанні бандуриста Тараса Столяра, скрипальки Ольги Рукавішнікової, оперних співаків Юрія Іваськевича та Сергія Іванчука прозвучали "Мелодія" Скорика та "Дума" Дремлюги.

"І всі під враженням. З кожною композицією Україна стає все ближче і ближче до їх сердець. На рівні до якого складно добратися, але в якому проростають дуже особливі зерна. І так українська культура стає невідʼємною частиною світової. Не відомо, як саме ця не дуже таємна вечеря вплинула на її учасників. Але однозначно вплинула. Це видно неозброєним оком", - прокоментував подію Микола Сєрга.

В залі також були присутні міністерка Культури Франції, дружина і теща Джорджа Клуні, вдова і донька Лучано Паваротті та багато інших.

Що відомо про підтримку Боно та Шона Пенна

Ірландський музикант Боно неодноразово підтримував Україну під час повномасштабної війни. Він написав вірш про російське вторгнення, а в травні 2022 року особисто відвідав Україну й виступив у столичному метро з українським гуртом "Антитіла".

Актор та режисер Шон Пенн також славиться міцною підтримкою України. Він знімає документальні фільми про нашу боротьбу та навідує військових. Навіть зробив татуювання, присвячене нашій державі - на зап'ясті викарбував український тризуб.

Під час останнього візиту знаменитість емоційно звернувся до військових.