В компанії Боно та Шона Пенна: українські військові підкорили Канни (відео)

На Каннському кінофестивалі, який триватиме до 24 травня, Боно представив біографічний фільм "Bono: Stories of Surrender" ("Боно: Історії капітуляції").

На червоному хіднику разом з ним позували співзасновник "Культурного десанту" та військовослужбовець Микола Сєрга, українські військові та ветерани російсько-української війни.

"Шон привів до нас друзів прямо з передової в Україні. Я хочу подякувати вам, тому що ви зберігаєте нашу свободу. Дякую. Слава Україні", - сказав Боно.

У своєму фільмі він розповідає про визначні моменти свого становлення як музиканта та чоловіка. Картина вразила глядачів та викликала семихвилинні овації у глядацькій залі.

