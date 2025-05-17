В компании Боно и Шона Пенна: украинские военные покорили Канны (видео)

Фронтмен U2 Боно, бэквокалист Эдж и режиссер Шон Пенн появились на красной дорожке Каннского кинофестиваля в компании украинских военных.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram Коли Серги.

На Каннском кинофестивале, который продлится до 24 мая, Боно представил биографический фильм "Bono: Stories of Surrender" ("Боно: Истории капитуляции").

На красной дорожке вместе с ним позировали соучредитель "Культурного десанта" и военнослужащий Коля Серга, украинские военные и ветераны российско-украинской войны.

"Шон привел к нам друзей прямо с передовой в Украине. Я хочу поблагодарить вас, потому что вы сохраняете нашу свободу. Спасибо. Слава Украине", - сказал Боно.

В своем фильме он рассказывает о выдающихся моментах своего становления как музыканта и мужчины. Картина поразила зрителей и вызвала семихвилинні овации в зрительном зале.

Bono, Edge and Sean Penn, together with the Ukrainian military, entered the red carpet at the #CannesFilmFestival, where the @U2 frontman presented his documentary Bono: Stories of Surrender.

Bono thanked Ukraine’s defenders who were invited by Sean Penn#StandWithUkraine pic.twitter.com/VoxrebUvL6 — UNITED24 (@U24_gov_ua) May 17, 2025

На афтепати после премьеры Боно и Пенн вместе с другими гостями пообщались с украинскими защитниками.

Военные ошеломили присутствующих музыкальным выступлением - в исполнении бандуриста Тараса Столяра, скрипачки Ольги Рукавишниковой, оперных певцов Юрия Иваськевича и Сергея Иванчука прозвучали "Мелодія" Скорика и "Дума" Дремлюги.

"И все под впечатлением. С каждой композицией Украина становится все ближе и ближе к их сердцам. На уровне, до которого сложно добраться, но в котором прорастают очень особенные зерна. И так украинская культура становится неотъемлемой частью мировой. Не известно, как именно этот не очень тайный ужин повлиял на его участников. Но однозначно повлиял. Это видно невооруженным глазом", - прокомментировал событие Коля Серга.

В зале также присутствовали министр культуры Франции, жена и теща Джорджа Клуни, вдова и дочь Лучано Паваротти и многие другие.

Что известно о поддержке Боно и Шона Пенна

Ирландский музыкант Боно неоднократно поддерживал Украину во время полномасштабной войны. Он написал стих о российском вторжении, а в мае 2022 года лично посетил Украину и выступил в столичном метро с украинской группой "Антитела".

Актер и режиссер Шон Пенн также славится крепкой поддержкой Украины. Он снимает документальные фильмы о нашей борьбе и посещает военных. Даже сделал татуировку, посвященную нашему государству - на запястье выгравировал украинский трезубец.

Во время последнего визита знаменитость эмоционально обратился к военным.