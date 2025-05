В компании Боно и Шона Пенна: украинские военные покорили Канны (видео)

На Каннском кинофестивале, который продлится до 24 мая, Боно представил биографический фильм "Bono: Stories of Surrender" ("Боно: Истории капитуляции").

На красной дорожке вместе с ним позировали соучредитель "Культурного десанта" и военнослужащий Коля Серга, украинские военные и ветераны российско-украинской войны.

"Шон привел к нам друзей прямо с передовой в Украине. Я хочу поблагодарить вас, потому что вы сохраняете нашу свободу. Спасибо. Слава Украине", - сказал Боно.

В своем фильме он рассказывает о выдающихся моментах своего становления как музыканта и мужчины. Картина поразила зрителей и вызвала семихвилинні овации в зрительном зале.

Bono, Edge and Sean Penn, together with the Ukrainian military, entered the red carpet at the #CannesFilmFestival, where the @U2 frontman presented his documentary Bono: Stories of Surrender.

Bono thanked Ukraine’s defenders who were invited by Sean Penn#StandWithUkraine pic.twitter.com/VoxrebUvL6