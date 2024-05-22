Компанія Ілона Маска вживить чип у мозок ще одній людині: навіщо це зроблять

Що відомо про вживлення чипа у мозок

Neuralink знайшла, як усунути проблему, через яку імплант першого пацієнта вийшов з ладу після вживлення. Як виявилося, це сталося через те, що відкріпилися деякі з ниток, що тримають імплант. Під час вживлення імпланта уже другому пацієнту, нитки чипа помістять глибше в мозок.

Другу процедуру вживлення чипа в мозок планують провести у червні. Хто саме стане пацієнтом, поки невідомо. Але вже понад 1000 паралізованих людей зареєструвалися у проекті, хоча менше 100 відповідають вимогам для дослідження.

Нагадаємо, що вперше чип у мозок людини вживили у січні цьогоріч. Тоді компанія вибирала пацієнта серед людей, які мали бічний аміотрофічний склероз (БАС), травму спинного мозку або інші захворювання, що викликають параліч усіх чотирьох кінцівок.

Як працює чип

Першим пацієнтом, якому вживили чип у мозок, став Ноланд Арбо. До процедури він не міг рухатися нижче плечей протягом останніх восьми років. А вже через кілька днів після операції він зміг рухати курсором на комп'ютері, а згодом грати в ігри та взаємодіяти зі світом.

Але через місяць після операції він помітив, що пристрій більше не працює. Більшість ниток, імплантованих у його мозок, "розв’язалися" й більше не зчитували електричні сигнали, необхідні для перетворення думок у рухи курсору.

Ноланд Арбо (фото: Neuralink)

Імплантат N1 від Neuralink - це контейнер, який містить електроніку та батарею. Його 64 зовнішні нитки, вставлені в моторну кору головного мозку для передачі нейронних сигналів.

Після того, як виникли проблеми із чипом Арбо, компанія внесла зміни до програмного забезпечення і багато можливостей пристрою відновились.

Також зазначається, що нитки чипа вживляли першому пацієнту на глибину 3-5 мл у кору мозку, а наступним пацієнтам заглиблюватимуть їх на 8 мл.

Neuralink цьогоріч має на меті імплантувати свій пристрій 10 людям і хоче це зробити пацієнтам, із різними патологіями, щоб вивчати різні поведінки.