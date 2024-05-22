Компания Илона Маска вживит чип в мозг еще одному человеку: зачем это сделают

Что известно об вживлении чипа в мозг

Neuralink нашла, как устранить проблему, по которой имплант первого пациента вышел из строя после вживления. Как оказалось, это произошло из-за того, что открепились некоторые из держащих имплант нитей. При вживлении импланта уже второму пациенту, нити чипа поместят глубже в мозг.

Вторую процедуру вживления чипа в мозг планируют провести в июне. Кто именно станет пациентом, пока неизвестно. Но уже более 1000 парализованных людей зарегистрировались в проекте, хотя менее 100 отвечают требованиям для исследования.

Напомним, что впервые чип в мозг человека вживили в январе этого года. Тогда компания выбирала пациента среди людей, имеющих боковой амиотрофический склероз (БАС), травму спинного мозга или другие заболевания, вызывающие паралич всех четырех конечностей.

Как работает чип

Первым пациентом, которому вживили чип в мозг, стал Ноланд Арбо. До процедуры он не мог двигаться ниже плеч в течение последних восьми лет. А уже через несколько дней после операции он смог двигать курсором на компьютере, а затем играть в игры и взаимодействовать с миром.

Но спустя месяц после операции он заметил, что устройство больше не работает. Большинство нитей, имплантированных в его мозг, "развязались" и больше не считывали электрические сигналы, необходимые для превращения мыслей в движения курсора.

Ноланд Арбо (фото: Neuralink)

Имплантат N1 от Neuralink - это контейнер, содержащий электронику и батарею. Его 64 наружные нити, вставленные в моторную кору головного мозга для передачи нейронных сигналов.

После возникновения проблем с чипом Арбо компания внесла изменения в программное обеспечение и многие возможности устройства восстановились.

Также отмечается, что нити чипа вживляли первому пациенту на глубину 3-5 мл в кору мозга, а последующим пациентам будут углублять их на 8 мл.

Neuralink в этом году планирует имплантировать свое устройство 10 людям и хочет это сделать пациентам, с разными патологиями, чтобы изучать разные поведения.