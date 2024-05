SpaceX готується до нового польоту надважкої ракети Starship, Маск назвав терміни

За словами Маска, Starship, корабель, який призначений для доставки людей на Місяць, ймовірно, здійснить наступний політ вже через 3-5 тижнів.

"Мета полягає в тому, щоб корабель пройшов максимальне нагрівання або принаймні пройшов далі, ніж минулого разу", - розповів Маск.

Super Heavy booster for Flight 4 moving to the pad at Starbase pic.twitter.com/jtDIvIXhOr