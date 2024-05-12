SpaceX готується до нового польоту надважкої ракети Starship, Маск назвав терміни
Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, планує здійснити четвертий запуск надважкої ракети SpaceX протягом наступних тижнів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.
За словами Маска, Starship, корабель, який призначений для доставки людей на Місяць, ймовірно, здійснить наступний політ вже через 3-5 тижнів.
"Мета полягає в тому, щоб корабель пройшов максимальне нагрівання або принаймні пройшов далі, ніж минулого разу", - розповів Маск.
Super Heavy booster for Flight 4 moving to the pad at Starbase pic.twitter.com/jtDIvIXhOr— SpaceX (@SpaceX) May 11, 2024
Варто нагадати про те, що під час останнього польоту корабля, він розпався й повернувся на Землю.
Starship
Starship є багаторазовою ракетною системою висота якої сягає 120 метрів. Вона складається з космічного корабля й першого ступеня Super Heavy. Як відзначав раніше Маск, в майбутньому Starship буде здатний замінити ракети Falcon і космічні кораблі Dragon та Dragon 2. Ба більше, інженер розраховує й на те, що колись космічний корабель буде здатний поставити людей на Марс.
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