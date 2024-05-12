SpaceX готується до нового польоту надважкої ракети Starship, Маск назвав терміни

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters .

За словами Маска, Starship, корабель, який призначений для доставки людей на Місяць, ймовірно, здійснить наступний політ вже через 3-5 тижнів.

"Мета полягає в тому, щоб корабель пройшов максимальне нагрівання або принаймні пройшов далі, ніж минулого разу", - розповів Маск.

Super Heavy booster for Flight 4 moving to the pad at Starbase pic.twitter.com/jtDIvIXhOr — SpaceX (@SpaceX) May 11, 2024

Варто нагадати про те, що під час останнього польоту корабля, він розпався й повернувся на Землю.

Starship

Starship є багаторазовою ракетною системою висота якої сягає 120 метрів. Вона складається з космічного корабля й першого ступеня Super Heavy. Як відзначав раніше Маск, в майбутньому Starship буде здатний замінити ракети Falcon і космічні кораблі Dragon та Dragon 2. Ба більше, інженер розраховує й на те, що колись космічний корабель буде здатний поставити людей на Марс.