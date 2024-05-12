ua en ru
Нд, 12 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

SpaceX готується до нового польоту надважкої ракети Starship, Маск назвав терміни

Неділя 12 травня 2024 05:22
UA EN RU
SpaceX готується до нового польоту надважкої ракети Starship, Маск назвав терміни Фото: Ілон Маск, інженер(twitter.com/SpaceX)
Автор: Сергій Пишкін

Компанія SpaceX, яка належить мільярдеру Ілону Маску, планує здійснити четвертий запуск надважкої ракети SpaceX протягом наступних тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Reuters.

За словами Маска, Starship, корабель, який призначений для доставки людей на Місяць, ймовірно, здійснить наступний політ вже через 3-5 тижнів.

"Мета полягає в тому, щоб корабель пройшов максимальне нагрівання або принаймні пройшов далі, ніж минулого разу", - розповів Маск.

Варто нагадати про те, що під час останнього польоту корабля, він розпався й повернувся на Землю.

Starship

Starship є багаторазовою ракетною системою висота якої сягає 120 метрів. Вона складається з космічного корабля й першого ступеня Super Heavy. Як відзначав раніше Маск, в майбутньому Starship буде здатний замінити ракети Falcon і космічні кораблі Dragon та Dragon 2. Ба більше, інженер розраховує й на те, що колись космічний корабель буде здатний поставити людей на Марс.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
SpaceX Ілон Маск
NEWS
У Німеччині запропонували закрити небо над частиною України
У Німеччині запропонували закрити небо над частиною України
DAILY
"Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти
Ольга Маджумдаржурналіст РБК-Україна "Навіть проліт ракети впливає на врожай". Як війна руйнує українські ґрунти