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Эти компании продолжают работают в России: какие популярные бренды продают в Украине

Компании, которые продолжают работать в России (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

На фоне вторжения России в Украину и войны против украинского народа, многие крупные компании прекратили сотрудничество со страной-агрессором. Итоги с экономического фронта обновляются ежедневно, но есть компании, которые не считают правильным прекратить торговлю с РФ.

Какие компании до сих пор продолжают работать в России и какие бренды этих компаний продают в Украине – читайте ниже.

Компания Nestle

Как сообщалось ранее, Nestle минимизирует свою деятельность в России – до базовых продуктов питания, таких как детское питание и специальное медицинское. И такая деятельность не направлена на получение прибыли, а для поддержки принципов обеспечения права на питание.

В частности, компания сообщила, что приостановила развитие и присутствие самых известных брендов – KitKat и Nesquik, а также импорт и экспорт некритических продуктов. Остановлена реклама и все капитальные инвестиции.

Бренды этой компании:

  • Nescafe
  • Торчин
  • Мивина
  • Світоч
  • Nestle
  • Детское питание NAN, Nestogen, Gerber
  • Корма для животных Purina, ProPlan, Gourmet, Frickies, Chow Cat, Chow Dog, Darling
  • Завтраки Fitness

Компания Henkel

В России работает девять предприятий с объемом в несколько миллиардов долларов в год. Немецкая химико-промышленная компания по производству моющих средств, косметики и средств личной гигиены уже почти полтора месяца высказывает свою обеспокоенность событиями в Украине. И пока что они информировали только о своей помощи пострадавшим в Украине и перечислении средств в Красный Крест.

Бренды этой компании:

  • Persil
  • Gliss Kur
  • Silan
  • Syoss
  • Palette
  • Taft
  • Somat
  • Perwoll
  • Bref
  • Clin
  • Ceresit
  • Loctite
  • Клей Момент

Компания Leroy Merlin

Гипермаркеты в Украине торгуют строительными материалами и товарами для дома. Один из таких пострадал в Киеве. Сайт украинского представителя находится на техническом обслуживании. Есть предположение, что украинский офис могли отрезать от корпоративной системы из-за помощи украинской армии и терробороне.

Официальных сообщений в компании об остановке работы в Украине не делали, но сотрудники украинских магазинов сообщили, что у них заблокирован доступ ко всем приложениям, корпоративной почте, воркплейсу и рабочим чатам.

В Украине супермаркетов этой компании всего 5. Четыре из них в Киеве, один в Одессе. В России – более 100. Компания не планирует останавливать свою деятельность в России.

Компания Aushan

Сегодня на странице Ашан-Украина появилось сообщение о том, что компания прекращает работу РФ и сократит свое пребывание в стране.

В частности, в сообщении указывается, что в российские супермаркеты не будут поставлять импортные товары, не будет осуществляться IT-поддержка, не будет инвестиций, обновлений ПО и ремонта магазинов, и собственно новых магазинов тоже не будет.

Но, стоит отметить, что на основном сайте компании этой информации нет. И в офисе РФ эту информацию опровергают. Не исключено, что официальный пресс-релиз от главного офиса компании появится позже.

Компания Danone

В компании осудили войну в Украине. Сообщили о том, что сейчас в приоритете – безопасность работников, которым компания активно помогает. Также продукты компании отправляют в гуманитарные штабы, больницы, детские дома и интернаты. Также было объявлено о приостановке инвестиций.

Но центральный офис уйти из России пока не готов. И главными приоритетами в компании считают безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса.

Бренды этой компании

  • Patrol
  • Alpo
  • Lol
  • Actimel
  • Простоквашино
  • Живинка
  • Даниссимо
  • Активиа
  • Растишка
  • Актуаль
  • Danone

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие компании продолжают бизнес с Россией.

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