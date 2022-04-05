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"Ашан" сворачивает бизнес в России: никаких инвестиций и снабжения

Новина українською →
Вторник 05 апреля 2022 13:29
"Ашан" сворачивает бизнес в России: никаких инвестиций и снабжения Фото: "Ашан" уходит из России (ucsc.org.ua)
Автор: Людмила Жукова

Компания "Ашан" больше не будет работать на российском рынке. Главный офис принял решение прекратить поставки и остановить инвестиции сети в Россию.

Про это сообщили на странице Retail Association of Ukraine.

C первых дней войны компания "Ашан Украина" осудила вооруженную агрессию России.

Под натиском обращений тысяч сотрудников, десятков писем – головной офис принял решение - свернуть инвестиции и прекратить поставки в РФ.

Что это значит для России?

• Не будут открываться новые магазины.
• Не будут ремонтироваться существующие магазины.
• Не будет поддерживаться ИТ-технологии и проекты.
• Не будет обновляться ключевое программное обеспечение, например кассовое, логистическое, коммерческое и т.д.
• Не будут поставляться импортные товары в РФ – а это 90% ассортимента одежды, обуви, товаров для дома, текстиля.

Auchan Holding - французская корпорация, представленная во многих странах мира. Один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. Компания продолжала работать на территории России с начала войны в Украине 24 февраля.

Как мы ранее сообщали, Кулеба призвал бойкотировать "Ашан", который остался работать в России.

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