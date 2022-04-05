Эти компании продолжают работают в России: какие популярные бренды продают в Украине
На фоне вторжения России в Украину и войны против украинского народа, многие крупные компании прекратили сотрудничество со страной-агрессором. Итоги с экономического фронта обновляются ежедневно, но есть компании, которые не считают правильным прекратить торговлю с РФ.
Какие компании до сих пор продолжают работать в России и какие бренды этих компаний продают в Украине – читайте ниже.
Компания Nestle
Как сообщалось ранее, Nestle минимизирует свою деятельность в России – до базовых продуктов питания, таких как детское питание и специальное медицинское. И такая деятельность не направлена на получение прибыли, а для поддержки принципов обеспечения права на питание.
В частности, компания сообщила, что приостановила развитие и присутствие самых известных брендов – KitKat и Nesquik, а также импорт и экспорт некритических продуктов. Остановлена реклама и все капитальные инвестиции.
Бренды этой компании:
- Nescafe
- Торчин
- Мивина
- Світоч
- Nestle
- Детское питание NAN, Nestogen, Gerber
- Корма для животных Purina, ProPlan, Gourmet, Frickies, Chow Cat, Chow Dog, Darling
- Завтраки Fitness
Компания Henkel
В России работает девять предприятий с объемом в несколько миллиардов долларов в год. Немецкая химико-промышленная компания по производству моющих средств, косметики и средств личной гигиены уже почти полтора месяца высказывает свою обеспокоенность событиями в Украине. И пока что они информировали только о своей помощи пострадавшим в Украине и перечислении средств в Красный Крест.
Бренды этой компании:
- Persil
- Gliss Kur
- Silan
- Syoss
- Palette
- Taft
- Somat
- Perwoll
- Bref
- Clin
- Ceresit
- Loctite
- Клей Момент
Компания Leroy Merlin
Гипермаркеты в Украине торгуют строительными материалами и товарами для дома. Один из таких пострадал в Киеве. Сайт украинского представителя находится на техническом обслуживании. Есть предположение, что украинский офис могли отрезать от корпоративной системы из-за помощи украинской армии и терробороне.
Официальных сообщений в компании об остановке работы в Украине не делали, но сотрудники украинских магазинов сообщили, что у них заблокирован доступ ко всем приложениям, корпоративной почте, воркплейсу и рабочим чатам.
В Украине супермаркетов этой компании всего 5. Четыре из них в Киеве, один в Одессе. В России – более 100. Компания не планирует останавливать свою деятельность в России.
Компания Aushan
Сегодня на странице Ашан-Украина появилось сообщение о том, что компания прекращает работу РФ и сократит свое пребывание в стране.
В частности, в сообщении указывается, что в российские супермаркеты не будут поставлять импортные товары, не будет осуществляться IT-поддержка, не будет инвестиций, обновлений ПО и ремонта магазинов, и собственно новых магазинов тоже не будет.
Но, стоит отметить, что на основном сайте компании этой информации нет. И в офисе РФ эту информацию опровергают. Не исключено, что официальный пресс-релиз от главного офиса компании появится позже.
Компания Danone
В компании осудили войну в Украине. Сообщили о том, что сейчас в приоритете – безопасность работников, которым компания активно помогает. Также продукты компании отправляют в гуманитарные штабы, больницы, детские дома и интернаты. Также было объявлено о приостановке инвестиций.
Но центральный офис уйти из России пока не готов. И главными приоритетами в компании считают безопасность сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса.
Бренды этой компании
- Patrol
- Alpo
- Lol
- Actimel
- Простоквашино
- Живинка
- Даниссимо
- Активиа
- Растишка
- Актуаль
- Danone
Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие компании продолжают бизнес с Россией.
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