Ці компанії продовжують працюють в Росії: які популярні бренди продають в Україні
На тлі вторгнення Росії в Україну і війни проти українського народу, багато великих компаній припинили співпрацю з країною-агресором. Підсумки з економічного фронту оновлюються щодня, але є компанії, які не вважають правильним припинити торгівлю з РФ.
Які компанії досі продовжують працювати в Росії і які бренди цих компаній продають в Україні - читайте нижче.
Компанія Nestle
Як повідомлялося раніше, Nestle мінімізує свою діяльність в Росії - до базових харчових продуктів, таких як дитяче харчування і спеціальне медичне. І така діяльність не спрямована на отримання прибутку, а для підтримки принципів забезпечення права на харчування.
Зокрема, компанія повідомила, що призупинила розвиток і присутність найвідоміших брендів – KitKat і Nesquik, а також імпорт і експорт некритичних продуктів. Зупинена реклама і всі капітальні інвестиції.
Бренди цієї компанії:
- Nescafe
- Торчин
- Мівіна
- Світоч
- Nestle
- Дитяче харчування NAN, Nestogen, Gerber
- Корми для тварин Purina, ProPlan, Gourmet, Frickies, Chow Cat, Chow Dog, Darling
- Сніданки Fitness
Компанія Henkel
У Росії працює дев'ять підприємств з обсягом в кілька мільярдів доларів на рік. Німецька хіміко-промислова компанія з виробництва миючих засобів, косметики та засобів особистої гігієни вже майже півтора місяця висловлює свою стурбованість подіями в Україні. І поки що вони інформували лише про свою допомогу постраждалим в Україні та перерахування коштів у Червоний Хрест.
Бренди цієї компанії:
- Persil
- Gliss Kur
- Silan
- Syoss
- Palette
- Taft
- Somat
- Perwoll
- Bref
- Clin
- Ceresit
- Loctite
- Клей Момент
Компанія Leroy Merlin
Гіпермаркети в Україні торгують будівельними матеріалами та товарами для дому. Один з таких постраждав у Києві. Сайт українського представника знаходиться на технічному обслуговуванні. Є припущення, що український офіс могли відрізати від корпоративної системи через допомогу українській армії та теробороні.
Офіційних повідомлень в компанії про припинення роботи в Україні не робили, але співробітники українських магазинів повідомили, що у них заблокований доступ до всіх додатків, корпоративної пошти, воркплейсу і робочих чатів.
В Україні супермаркетів цієї компанії всього 5. Чотири з них у Києві, один в Одесі. У Росії - понад 100. Компанія не планує зупиняти свою діяльність в Росії.
Компанія Aushan
Сьогодні на сторінці Ашан-Україна з'явилося повідомлення про те, що компанія припиняє роботу РФ і скоротить своє перебування в країні.
Зокрема, в повідомленні вказується, що в російські супермаркети не будуть поставляти імпортні товари, не буде здійснюватися IT-підтримка, не буде інвестицій, оновлень ПЗ і ремонту магазинів, і власне нових магазинів теж не буде.
Але, варто відзначити, що на основному сайті компанії цієї інформації немає. І в офісі РФ цю інформацію спростовують. Не виключено, що офіційний пресреліз від головного офісу компанії з'явиться пізніше.
Компанія Danone
У компанії засудили війну в Україні. Повідомили про те, що зараз у пріоритеті – безпека працівників, яким компанія активно допомагає. Також продукти компанії відправляють в Гуманітарні штаби, лікарні, дитячі будинки та інтернати. Також було оголошено про припинення інвестицій.
Але центральний офіс піти з Росії поки не готовий. І головними пріоритетами в компанії вважають безпеку співробітників і забезпечення безперебійної роботи бізнесу.
Бренди цієї компанії
- Patrol
- Alpo
- Lol
- Actimel
- Простоквашино
- Живинка
- Даніссімо
- Активіа
- Растішка
- Актуаль
- Danone
Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які компанії продовжують бізнес з Росією.
Всі оперативні та тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!