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Ці компанії продовжують працюють в Росії: які популярні бренди продають в Україні

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Вівторок 05 квітня 2022 17:07
Ці компанії продовжують працюють в Росії: які популярні бренди продають в Україні Компанії, які продовжують працювати в Росії (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

На тлі вторгнення Росії в Україну і війни проти українського народу, багато великих компаній припинили співпрацю з країною-агресором. Підсумки з економічного фронту оновлюються щодня, але є компанії, які не вважають правильним припинити торгівлю з РФ.

Які компанії досі продовжують працювати в Росії і які бренди цих компаній продають в Україні - читайте нижче.

Компанія Nestle

Як повідомлялося раніше, Nestle мінімізує свою діяльність в Росії - до базових харчових продуктів, таких як дитяче харчування і спеціальне медичне. І така діяльність не спрямована на отримання прибутку, а для підтримки принципів забезпечення права на харчування.

Зокрема, компанія повідомила, що призупинила розвиток і присутність найвідоміших брендів – KitKat і Nesquik, а також імпорт і експорт некритичних продуктів. Зупинена реклама і всі капітальні інвестиції.

Бренди цієї компанії:

  • Nescafe
  • Торчин
  • Мівіна
  • Світоч
  • Nestle
  • Дитяче харчування NAN, Nestogen, Gerber
  • Корми для тварин Purina, ProPlan, Gourmet, Frickies, Chow Cat, Chow Dog, Darling
  • Сніданки Fitness

Компанія Henkel

У Росії працює дев'ять підприємств з обсягом в кілька мільярдів доларів на рік. Німецька хіміко-промислова компанія з виробництва миючих засобів, косметики та засобів особистої гігієни вже майже півтора місяця висловлює свою стурбованість подіями в Україні. І поки що вони інформували лише про свою допомогу постраждалим в Україні та перерахування коштів у Червоний Хрест.

Бренди цієї компанії:

  • Persil
  • Gliss Kur
  • Silan
  • Syoss
  • Palette
  • Taft
  • Somat
  • Perwoll
  • Bref
  • Clin
  • Ceresit
  • Loctite
  • Клей Момент

Компанія Leroy Merlin

Гіпермаркети в Україні торгують будівельними матеріалами та товарами для дому. Один з таких постраждав у Києві. Сайт українського представника знаходиться на технічному обслуговуванні. Є припущення, що український офіс могли відрізати від корпоративної системи через допомогу українській армії та теробороні.

Офіційних повідомлень в компанії про припинення роботи в Україні не робили, але співробітники українських магазинів повідомили, що у них заблокований доступ до всіх додатків, корпоративної пошти, воркплейсу і робочих чатів.

В Україні супермаркетів цієї компанії всього 5. Чотири з них у Києві, один в Одесі. У Росії - понад 100. Компанія не планує зупиняти свою діяльність в Росії.

Компанія Aushan

Сьогодні на сторінці Ашан-Україна з'явилося повідомлення про те, що компанія припиняє роботу РФ і скоротить своє перебування в країні.

Зокрема, в повідомленні вказується, що в російські супермаркети не будуть поставляти імпортні товари, не буде здійснюватися IT-підтримка, не буде інвестицій, оновлень ПЗ і ремонту магазинів, і власне нових магазинів теж не буде.

Але, варто відзначити, що на основному сайті компанії цієї інформації немає. І в офісі РФ цю інформацію спростовують. Не виключено, що офіційний пресреліз від головного офісу компанії з'явиться пізніше.

Компанія Danone

У компанії засудили війну в Україні. Повідомили про те, що зараз у пріоритеті – безпека працівників, яким компанія активно допомагає. Також продукти компанії відправляють в Гуманітарні штаби, лікарні, дитячі будинки та інтернати. Також було оголошено про припинення інвестицій.

Але центральний офіс піти з Росії поки не готовий. І головними пріоритетами в компанії вважають безпеку співробітників і забезпечення безперебійної роботи бізнесу.

Бренди цієї компанії

  • Patrol
  • Alpo
  • Lol
  • Actimel
  • Простоквашино
  • Живинка
  • Даніссімо
  • Активіа
  • Растішка
  • Актуаль
  • Danone

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, які компанії продовжують бізнес з Росією.

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