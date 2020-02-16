Эти комнатные растения приносят в дом богатство

Некоторые комнатные растения могут положительно влиять на энергетику дома, способствуя притоку финансовых средств и успешности к его обитателям. Биоэнергетики считают, что эти вазоны смогут не только украсить комнату, но и принести в дом успех. Топ-5 денежных растений, простых и неприхотливых в уходе, - в материале Styler.

Пеларгония

Пеларгония, или герань, имеет исключительно положительную энергетику. Ставить вазон можно где угодно - спальне, детской, офисе. Неприхотливый зеленый кустик с красивыми цветами несет в дом удачу, мир, благополучие и достаток. А вот, чтобы усилить финансовый эффект, герань лучше поставить рядом с ярко цветущими растениями, к примеру с азалией.

Герань охотно цветет и неприхотлива в уходе. Все, что ей требуется - побольше света и полив без избытка. А чтобы она обильно цвела, держите денежный цветок в тесном горшке.

Пеларгония (фото: rastenievod.com)

Сциндапсус

Это азиатское вьющееся растение обещает призвать в дом деньги, мир и гармонию. Сциндапсус - это лиана, с длинными, быстро растущими плетьми. Если вы хотите, чтоб растение было пышное, высадите несколько ветвей в один горшок. А вот обрезать не стоит - ветвиться сциндапсус не станет. При помощи растения можно формировать "зеленые стены", оно очень быстро растет. Сциндапсус не любит яркое солнце, поливать его нужно умерено.

Сциндапсус - ядовит, поэтому его нужно держать подальше от маленьких детей. Кроме того, у нас его называют "мужегоном", но на родине лианы так не считают.

Сциндапсус (фото: rastenievod.com)

Крассула овальная

Как же без "денежного дерева", толстянки, или по-научному крассулы. Об этом растении вспоминают в первую очередь, думая о денежных вазонах. Все потому что его листья напоминают монеты из-за круглой формы, а когда опадают на землю и засыхают, становятся серебристыми, что лишь усиливает сходство.

Хотя родом толстянка из Африки, но первыми магические способности денежного дерева открыли жители древнего Китая и специалисты по феншуй. Обзавестись крассулой стоит уже ради одной процедуры обогащения. Считается, что финансовый магнетизм толстянки будет мощнее, если отщипнуть саженец у зажиточных людей. А вот купленная в магазине толстянка денежной удачи не принесет.

Садить крассулу тоже нужно правильно: горшок обязательно нужен новый, красного, зеленого или черного цвета. Иногда встречается совет "закопать под корни монету". Цветет толстянка дома очень редко, но если зацвела - это уж точно к деньгам.

Толстянка (фото: flowersadvice.ru)

Замиокулькас

Это растение стало популярным у нас относительно недавно, но сразу же приобрела статус денежного талисмана. Его в народе называют "долларовое дерево". Замиокулькас совершенно неприхотлив, спокойно переносит периоды засухи, поливать его часто не нужно. А если растение пересохло и сбросило мелкие листья, начните поливать его снова - и замиокулькас "заколосится". Вероятно, с такой способностью "реинкарнироваться" и связано убеждение, что замиокулькас способен вывести его владельца из финансового кризиса.

Даже если долларовое дерево не сделает вас миллиардером, утешьтесь тем, что это модное украшением интерьера повысит вашу статусность в глазах окружающих. Только не подпускайте к нему детей и животных. Все части валютного красавца ядовиты.

Замиокулькас (фото: rastenievod.com)

Лимон

Бодрый цитрус - тоже любимец восточных практик. Считается, что его энергетика способна гасить ссоры и конфликты, а также помогать хозяину зарабатывать больше. Чтобы лимон приносил в дом деньги, его нужно высадить в красный горшок, и поставить в юго-восточной части дома. А вот первую свалившуюся на вас финансовую удачу рекомендуется отдать на благотворительность, чтобы открыть "денежный поток".

Из этого перечня, лимон наиболее прихотливый в уходе. Финансовую удачу можно усилить, добившись, чтобы растение начало плодоносить. Пересаживать его нужно по мере роста в горшки покрупнее, используя специальный субстрат для цитрусовых растений. Нельзя переохлаждать лимон, а поливать - по мере подсыхания грунта.

Лимон (фото: rastenievod.com)

Ранее мы писали, какие комнатные растения, как энергетические вампиры, способны высасывать из обитателей дома энергию.