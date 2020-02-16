Ці кімнатні рослини приносять в дім багатство

Деякі кімнатні рослини можуть позитивно впливати на енергетику дому, сприяючи притоку фінансових коштів і успішності до його мешканців. Біоенергетики вважають, що ці вазони зможуть не тільки прикрасити кімнату, але і принести в дім успіх. Топ-5 грошових рослин, простих і невибагливих у догляді, - в матеріалі Styler.

Пеларгонія

Пеларгонія, або герань, має виключно позитивну енергетику. Ставити вазон можна де завгодно - спальні, дитячій, офісі. Невибагливий зелений кущик з красивими квітами несе в дім удачу, мир, добробут і достаток. А ось, щоб посилити фінансовий ефект, герань краще поставити поряд з яскраво квітучими рослинами, наприклад з азалією.

Герань охоче квітне і невибаглива у догляді. Все, що їй потрібно - побільше світла і полив без надлишку. А щоб вона рясно квітнула, тримайте грошовий вазон в тісному горщику.

Пеларгонія (фото: rastenievod.com)

Сциндапсус

Ця азіатська витка рослина обіцяє привернути в дім гроші, мир і гармонію. Сциндапсус - це ліана, з довгими батогами, які швидко ростуть. Якщо ви хочете, щоб рослина була пишна, висадіть кілька гілок в один горщик. А ось обрізати не варто - гілкуватися сциндапсус не стане. За допомогою рослини можна формувати "зелені стіни", воно дуже швидко росте. Сциндапсус не любить яскраве сонце, поливати його потрібно помірно.

Сциндапсус - отруйний, тому його потрібно тримати подалі від маленьких дітей. Крім того, у нас його називають "чоловікогоном", але на батьківщині ліани так не вважають.

Сциндапсус (фото: rastenievod.com)

Крассула овальна

Як же без "грошового дерева", товстянки, або по-науковому крассули. Про цю рослині згадують у першу чергу, думаючи про грошові вазони. Все тому що її листя нагадують монети через круглу форму, а коли опадають на землю і засихають, стають сріблястими, що лише посилює схожість.

Хоча родом товстянка з Африки, але першими магічні здібності грошового дерева відкрили жителі стародавнього Китаю та фахівці з фен-шуй. Обзавестися крассулою варто вже заради однієї процедури збагачення. Вважається, що фінансовий магнетизм товстянки буде потужнішим, якщо відщипнути саджанець у заможних людей. А ось куплена в магазині товстянка грошової удачі не принесе.

Садити крассулу теж потрібно правильно: горщик обов'язково потрібен новий, червоного, зеленого або чорного кольору. Іноді зустрічається порада "закопати під коріння монету". Квітне товстянка вдома дуже рідко, але якщо зацвіла - це вже точно до грошей.

Товстянка (фото: flowersadvice.ru)

Заміокулькас

Ця рослина стала популярною у нас відносно недавно, але відразу ж набула статус грошового талісмана. Її в народі називають "доларове дерево". Заміокулькас абсолютно невибагливий, спокійно переносить періоди посухи, поливати часто не потрібно. А якщо рослина пересохла і скинуло дрібні листя, почніть поливати його знову - і заміокулькас "заколоситься". Ймовірно, з такою здатністю "реінкарнуватися" і пов'язане переконання, що заміокулькас здатний вивести його власника з фінансової кризи.

Навіть якщо доларове дерево не зробить вас мільярдером, втіштеся тим, що ця модна прикраса інтер'єру підвищить вашу статусність в очах оточуючих. Тільки не підпускайте до нього дітей і тварин. Всі частини валютного красеня отруйні.

Заміокулькас (фото: rastenievod.com)

Лимон

Бадьорий цитрус - теж улюбленець східних практик. Вважається, що його енергетика здатна гасити сварки і конфлікти, а також допомагати господареві заробляти більше. Щоб лимон приносив у дім гроші, його потрібно висадити в червоний горщик і поставити в південно-східній частині будинку. А ось першу фінансову удачу рекомендується віддати на благодійність, щоб відкрити "грошовий потік".

З цього переліку, лимон найбільш вибагливий у догляді. Фінансову удачу можна посилити, домігшись, щоб рослина почала плодоносити. Пересаджувати його потрібно по мірі росту в горщики побільше, використовуючи спеціальний субстрат для цитрусових рослин. Не можна переохолоджувати лимон, а поливати - в міру підсихання ґрунту.

Лимон (фото: rastenievod.com)

Раніше ми писали, які кімнатні рослини, мов енергетичні вампіри, здатні висмоктувати з мешканців дому енергію.