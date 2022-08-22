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Комнатные растения быстро пойдут в рост благодаря йоду: как применять

Подкормка комнатных растений с помощью йода (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Подкормку комнатных растений можно сделать с помощью йода. Но надо быть осторожным, ведь при превышении дозы вазоны можно погубить.

Об этом пишет Telegram-канал "Дача. Сад и огород".

Зачем растениям йод

Эксперты говорят, что для большинства растений йод не является жизненно необходимым микроэлементом, однако, его наличие положительно сказывается на всех процессах жизнедеятельности насаждений.

Они быстрее растут, чаще всего цветут, дают больший урожай и реже болеют.

Такая подкормка домашних цветов с помощью йода - необязательна, но очень желательна для зеленых питомцев.

Дело в том, что йод еще усиливает обменные процессы, выполняя функции азотистых удобрений.

Даже кактусы начнут лучше расти с йодом (фото: Pixabay)

Как правильно приготовить раствор

Растения начинают лучше расти, когда их подкармливают раствором, содержание йода в котором равно 0,1 мг (2 капли) на килограмм (литр воды).

Однако, когда содержание данного вещества достигает половины (10 капель) или одного мг (20 капель) на килограмм, эффект становится прямо противоположным. Удобрение превращается в яд.

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