Кімнатні рослини швидко підуть в ріст завдяки йоду: як застосовувати

Навіщо рослинам йод

Експерти кажуть, що для більшості рослин йод не є життєво необхідним мікроелементом, однак, його наявність позитивно позначається на всіх процесах життєдіяльності насаджень.

Вони швидше ростуть, найчастіше цвітуть, дають більший урожай і рідше хворіють.

Таке підживлення домашніх квітів за допомогою йоду - необов'язкове, але дуже бажане для зелених вихованців.

Річ у тім, що йод ще підсилює обмінні процеси, виконуючи функції азотистих добрив.

Навіть кактуси почнуть краще рости з йодом (фото: Pixabay)

Як правильно приготувати розчин

Рослини починають краще рости, коли їх підгодовують розчином, вміст йоду в якому дорівнює 0,1 мг (2 краплі) на кілограм (літр води).

Проте, коли вміст даної речовини досягає половини (10 крапель) або одного міліграма (20 крапель) на кілограм, ефект стає прямо протилежним. Добриво перетворюється на отруту.