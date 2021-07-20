UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Коммунальщики отличились дикой выходкой во время ливня в Киеве

Автор: Styler

Ливень в Киеве 19 июля затопил столицу за полчаса. Вода хлынула в переходы станций метро "Берестейская" и "Академгородок". Также было затоплено много улиц. При этом на Позняках заметили, как коммунальщики чистят ливневки метлой.

Видео инцидента снял житель Киева, который поделился им с нами.

На видео видно, как по затопленной дороге ездят авто, и чтобы хоть как-то улучшить ситуацию коммунальщики пытаются прочистить ливневку, которая забита и вода в нее не стекает. При этом чистят они ее обычной метлой, а именно рукояткой.

В Киеве забитые ливневки после ливня чистят метлой (видео: YouTube)

Отметим, что после сильного ливня затопленными оказались многие районы, ведь ливневки не справлялись с таким огромным количеством воды. За пол часа выпала недельная норма осадков.

В туннеле на улице О. Телиги не справились со стихией даже 5 мощных насосов. Ликвидацией последствий непогоды занимались не один час. В городе также попадали деревья, одно из которых разбило окно в многоэтажном доме.

Кроме того, деревья падали на автомобили. К счастью, никто не пострадал.

Напомним, юрист Тарас Гук рассказал, как получить компенсацию, если на авто упало дерево, и какие действия в этом случае должны предпринимать водители.

Ранее украинцы в Германии рассказали о сильном наводнении.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киевливень