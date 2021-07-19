Если дерево упало на машину: пошаговая инструкция для владельцев автомобилей

Ураган и сильный ливень в Киеве повредил много автомобилей . Сильный ветер валил деревья, которые падали на припаркованные машины. Досталось и тем транспортным средствам, которые водители вынуждены были бросить посреди улицы из-за потопа.

Как получить компенсацию и какие действия должны быть у водителя, рассказал юрист Тарас Гук на странице "Герой парковки" в Facebook.

1. Вызывайте на место происшествия полицию. Патрульные должны зафиксировать факт ДТП – для дальнейших действий автовладельца.

2. Пока едет полиция, хозяин машины может самостоятельно сделать фото и видео места ДТП. В кадр должен попасть государственный номер транспортного средства, все повреждения, улица вокруг и местность. Зафиксируйте адресные указатели. Ничего не трогайте и не передвигайте до приезда полиции, если это напрямую не угрожает вашей жизни или жизни кого-то еще.

3. Полиция должна оформить факт ДТП с подписанием соответствующего протокола – требуйте этого. Проверьте все данные, которые указаны в протоколе: должно быть указано, что на автомобиль упало дерево и описано все повреждения – видимые и скрытые (двигатель, ходовая часть, стекла). Обязательно должны быть фото и видео доказательства – только после этого вы можете подписать протокол.

4. Определяем балансодержателя земельного участка и дерева, которое упало на ваш автомобиль. В данном случае вам понадобится помощь юристов.

5. После того как был установлен ответчик – проведите экспертизу относительно стоимости материального ущерба, который был получен в результате падения дерева на автомобиль.

6. Важно! Экспертизу нужно провести после того, как будет определено ответственное лицо, так как его будут также привлекать к ее проведению. Это обезопасит владельца машины от оспаривания ответчиком решения экспертизы и сэкономит время и деньги.

7. Подавайте жалобу о возмещении причиненных убытков. Если жалоба будет не удовлетворена – обращайтесь в суд с иском к ответчику о возмещении причиненного вреда.

Важный момент!

Если перед происшествием было штормовое предупреждение – то есть риск остаться без возмещения ущерба. Если предупреждения не было – то есть шанс. Вам понадобится справка из Гидрометцентра о том, что в городе не предупреждали о шторме.