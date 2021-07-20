Комунальники відзначилися дикою витівкою під час зливи в Києві

На відео видно, як по затопленій дорозі їздять авто, і щоб хоч якось поліпшити ситуацію комунальники намагаються прочистити ливнівку, яка забита і вода в неї не стікає. При цьому чистять вони її звичайною мітлою, а саме держаком.

У Києві забиті ливневки після зливи чистять мітлою (відео: YouTube)

Зазначимо, що після сильної зливи затопленими виявилися багато районів, адже ливнівки не справлялися з такою величезною кількістю води. За пів години випала тижнева норма опадів.

У тунелі на вулиці О. Теліги не впоралися зі стихією навіть 5 потужних насосів. Ліквідацією наслідків негоди займалися не одну годину. У місті також попадали дерева, одне з яких розбило вікно в багатоповерховому будинку.

Крім того, дерева падали на автомобілі. На щастя, ніхто не постраждав.