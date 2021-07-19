В Киеве жуткий ливень затопил метро: станции закрыты

Ливень в Киеве 19 июля затопил город буквально за полчаса. Пострадали станции метро "Берестейская" и "Академгородок". Воды хлынула в переходы и затопила их за несколько секунд.

На странице Киев Оперативный в Facebook показали масштаб непогоды.

Ситуация возле метро "Берестейская" оказалась критической. Это можно увидеть на опубликованном ролике. На странице метрополитена сообщили, что она закрыта по техническим причинам. Поезда курсируют без остановки.

Метро "Берестейская" затоплена

Также закрыли на вход и выход станцию метро "Академгородок".

На улице Автозаводской дождь лил, как из ведра. Машины просто тонули в воде.

Многие районы города оказались затопленными. В городе гремел небывалый гром.

Отметим, что пригород Киева оказался не менее затопленным. Например, в Боярке автомобили ушли под воду.