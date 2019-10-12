Коммунальные тарифы могут снизиться в два раза: что известно

Тарифы в Украине могут снизиться (фото: pixabay.com)

Зеленский сделал неожиданное заявление

10 октября в ходе пресс-марафона в Киеве Зеленский заявил, что коммунальные тарифы могут снизиться в два раза. Данную задачу президент уже поставил перед правительством. Об этом сообщил политолог Алексей Якубин, передает ГолосUA.

"Я говорил с Международным валютным фондом и с нашим правительством. И мы договаривались об одном: процент от дохода семьи на уплату коммунальных тарифов должен уменьшиться. И это мы гарантируем людям", - заявил Зеленский.

Также президент сообщает, что сейчас его команда работает над некоторыми вещами, которые в скором времени позволят увидеть каждому украинцу, что тарифы уменьшаются.

Тарифы в Украине могут снизиться (фото: pixabay.com)

"В украинском парламенте зарегистрированы законопроекты по снижению тарифов с обоснованием сниженной цены. Как я помню, согласно текстам этих законопроектов, цену на коммунальные тарифы можно быстро снизить в 2-3 раза, и они же содержат новую формулу цены на газ", - прокомментировал Алексей Якубин.

Эксперт заявил, что в тарифе на коммунальные тарифы часто есть стоимость импортного газа. Но импортный газ можно заменить газом украинской добычи, и тогда это будет в разы дешевле.

Напомним, что 9 октября 2019 на сайте Верховной Рады Украины был опубликован законопроект, в котором речь идет о том, что в скором времени ЕСВ могут отменить и для работников до 27 лет установить нулевую ставку НДФЛ.