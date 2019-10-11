Украинцы сравнили действующую власть с предыдущей

Фото: Владимир Зеленский в Раде (Виталий Носач, РБК-Украина)

Граждане в целом одобряют действия Зеленского и его команды

Почти половина украинцев (48%) считают, что нынешняя власть лучше, чем предыдущая, 27% - что она ничем существенно не отличается от предыдущей, а 8% - что она хуже предыдущей. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, проведенного в начале октября 2019 года.

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В целом, характеризуя действия властей, чаще всего граждане Украины считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране, но ей это пока в основном не удается сделать (такое мнение разделяют 41,5% респондентов), 29% опрошенных считают, что новая власть пытается улучшить ситуацию в стране и во многом ей это удается, и 20% - что новая власть не пытается улучшить ситуацию в стране, а лишь имитирует усилия в этом направлении

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Четверть (23%) респондентов считают, что действия новой власти оправдали их надежды, еще 5% - что действия новой власти оказались лучше, чем они ожидали, 9% заявили, что новая власть не оправдала их надежд, 12% - что от новой власти они ничего хорошего не ожидали, так и произошло, 6% - что они от новой власти ничего хорошего не ожидали, но она оказалась еще хуже, чем они думали. Но 40% опрошенных граждан придерживаются мнения, что еще слишком рано давать оценку действиям власти.

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Кроме того, 54,5% опрошенных считают, что действия президента Владимира Зеленского в первую очередь направлены на защиту общенациональных интересов, а 24,5% - что его действия в первую очередь направлены на защиту собственных интересов и интересов своего политического окружения.

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Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 4 по 9 октября 2019 года среди 2015 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением оккупированных Россией территорий. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщало РБК-Украина, по данным опроса Центра Разумкова, президенту Украины Владимиру Зеленскому в начале октября 2019 года доверяли 70,5% украинцев, не доверяли 22,1%.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в начале сентября 2019 года 71% украинцев были удовлетворены деятельностью президента Украины Владимира Зеленского.