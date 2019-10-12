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Комунальні тарифи можуть знизитися в два рази: що відомо

STYLERЖиття    12.10.2019 - 11:50
Комунальні тарифи можуть знизитися в два рази: що відомо
Тарифи в Україні можуть знизитися (фото: pixabay.com)

Зеленський зробив несподівану заяву

10 жовтня в ході прес-марафону в Києві Зеленський заявив, що комунальні тарифи можуть знизитися в два рази. Дану задачу президент поставив перед урядом. Про це повідомив політолог Олексій Якубін, передає ГолосUA.

"Я говорив із Міжнародним валютним фондом і з нашим урядом. І ми домовлялися про одне: відсоток від доходу сім'ї на сплату комунальних тарифів повинен зменшитися. І це ми гарантуємо людям", - заявив Зеленський.

Також президент повідомляє, що зараз його команда працює над деякими речами, які незабаром дозволять побачити кожному українцю, що тарифи зменшуються.

Комунальні тарифи можуть знизитися в два рази: що відомоТарифи в Україні можуть знизитися (фото: pixabay.com)

"В українському парламенті зареєстровані законопроекти щодо зниження тарифів із обґрунтуванням зниженої ціни. Як я пам'ятаю, згідно текстам цих законопроектів, ціну на комунальні тарифи можна швидко знизити в 2-3 рази, і вони ж містять нову формулу ціни на газ", - прокоментував Олексій Якубін.

Експерт заявив, що в тарифі на комунальні тарифи часто є вартість імпортного газу. Але імпортний газ можна замінити газом українського видобутку, і тоді це буде в рази дешевше.

Нагадаємо, що 9 жовтня 2019 на сайті Верховної Ради України було опубліковано законопроект, в якому йдеться про те, що незабаром ЄСВ можуть скасувати і для працівників до 27 років встановлять нульову ставку ПДФО.

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