Коммунальные платежи в Украине: пользователей ждет неприятный сюрприз

Коммунальные платежи в Украине (Коллаж РБК-Украина)

В конце весны украинцев ждут неприятные изменения в квитанциях за коммунальные услуги

В Украине изменятся платежки за коммунальные услуги. На данный момент в них указывается уже 10 услуг, а в ближайшее время их может стать больше – до 12.

Платеж за холодную воду разделят на четыре составляющие: за саму холодную воду, абонентская плата, за поверку счетчика и отдельно за его обслуживание, пишет "Украина Коммунальная".

Такие же изменения ждут и платежки за горячую воду и отопление. Однако считать все услуги отдельно начнут только с 1 мая. На данный момент неизвестно, будут ли это отдельные платежки или в каждой просто разделят тариф по разным строчкам.

Как рассказал заместитель главы КМДА Алексей Тихонов, для каждого дома будет рассчитываться индивидуальная стоимость, и от нее и будет зависеть размер нагрузки. Существенное уточнение – от того, какая форма управления домом, зависит и то, что именно будет учитываться и печататься в платежках.

Кроме того, в мае планируется пересчет субсидий, и формула расчета изменится так, что каждой семье придется платить по коммунальным счетам больше. В среднем, норма на оплату повысится с 15% до 20%.

Для каждой семьи размер скидки будет рассчитываться индивидуально, в зависимости от совокупного дохода. То есть, доход одного члена семьи нужно будет разделить на два прожиточных минимума и умножить на 15%.