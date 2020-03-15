Комунальні платежі в Україні: користувачів чекає неприємний сюрприз

Комунальні платежі в Україні (Колаж РБК-Україна)

Наприкінці весни українців чекають неприємні зміни в квитанціях за комунальні послуги

В Україні зміняться платіжки за комунальні послуги. На цей момент у них вказується вже 10 послуг, а найближчим часом їх може стати більше – до 12.

Платіж за холодну воду розділять на чотири складові: за саму холодну воду, абонентська плата, за повірку лічильника та окремо за його обслуговування, пише "Україна Комунальна".

Такі ж зміни чекають і платіжки за гарячу воду та опалення. Однак рахувати всі послуги окремо почнуть тільки з 1 травня. На цей час невідомо, чи це будуть окремі платіжки або в кожній просто розділять тариф за різними рядками.

Як розповів заступник голови КМДА Олексій Тихонов, для кожного будинку буде розраховуватися індивідуальна вартість, і від неї буде залежати розмір навантаження. Суттєве уточнення – від того, яка форма управління будинком, залежить і те, що саме буде враховуватися і друкуватися в платіжках.

Крім того, у травні планується перерахунок субсидій, і формула розрахунку зміниться так, що кожній родині доведеться платити за комунальними рахунками більше. У середньому, норма на оплату підвищиться з 15% до 20%.

Для кожної родини розмір знижки розраховується індивідуально, в залежності від сукупного доходу. Тобто, дохід одного члена сім'ї потрібно буде розділити на два прожиткових мінімуми та помножити на 15%.