Коммуналка в Украине подорожает на треть: расчеты экспертов

В Украине в 2021 году вырастут тарифы на жилищно-коммунальные услуги, и в среднем за счет повышения цен на отопление, горячее и холодное водоснабжение, а также электричество, коммуналка подорожает в среднем на 30%.

Об этом рассказала координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети "ОПОРА" Татьяна Бойко, передает "Апостроф".

Эксперт отметила, что с 1 января в Украине подняли тарифы на газ и на электроэнергию, что обязательно вызовет рост стоимости теплоснабжения и подогрева воды.

"В 2021 году также вырастут тарифы на услуги водоснабжения в связи с подорожанием электроэнергии для водоканалов и других составляющих", - говорит Бойко.

Согласно общему мнению специалистов, в этом году коммунальные платежи могут подорожать на треть.

Например, если семья сейчас платит за отопление 1000 гривен, то вскоре придется уже 1300 гривен, и если счет за воду составляет 500 гривен, то вскоре будет 650 гривен.

"Это пока приблизительные цифры. Но по электроэнергии можно оперировать более точными данными. Правительство с 1 января отменило льготный тариф на первые 100 киловатт-часов в месяц, который составлял 90 копеек за 1 киловатт-час. Таким образом, все бытовые потребители, независимо от объема потребленной электроэнергии, будут теперь платить по тарифу 1,68 гривны за 1 киловатт-час", - рассказала Бойко.

Эксперт добавила, что так как для многих домохозяйств месячное потребление до 100 киловатт-часов является вполне приемлемым, то тариф для них вырос почти вдвое.

"Например, если еще в декабре семья заплатила за свет 45 гривен, то в январе придется выложить 84 гривны", - пояснила она.

Ранее сообщалось, что украинцы будут получать платежки за коммуналку с новой статьей расходов.

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