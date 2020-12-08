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Как платить за газ меньше: украинцы рассказали об экономии до 40%

Вторник 08 декабря 2020 16:38
Как платить за газ меньше: украинцы рассказали об экономии до 40%
Газ (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

Для большинства потребителей куб газа в ноябре стоил около 9 гривен. В декабре цена почти такая же. При этом украинцы могут изменить поставщика голубого топлива на того, кто предоставляет более выгодные условия.

Сделать это не так тяжело. У некоторых этот процесс занимает всего полчаса, а экономия в итоге ощутимая. Об этом сообщает газета "Экспресс".

Житель Киева Юрий Андрусяк решил сменить поставщика газа для своих родителей, которые живут в Ивано-Франковской области. Раньше его родные пользовались услугами "Ивано-Франковскгаз Сбыта", но перешли на "Нафтогаз", который предложил им более выгодные условия.

В рамках тарифа "Годовой" пользователи платили за куб газа 4,73 гривны с НДС, без стоимости доствки голубого топлива.

Житель Винницкой области Виктор Захарчук рассказал, что решил сменить поставщика газа, как только данную процедуру упростили. Раньше он был клиентом "Винницагаз Сбыта", а перешел на "Нафтогаз".

"В ноябре куб голубого топлива у моего старого поставщика стоил 8,85 гривны без стоимости доставки, а я купил газ в сентябре на целый год по 4,73 гривны за кубометр. То есть обеспечил себе минимум 40% экономии", - рассказал мужчина.

При этом он подчеркнул, если цена на газ будет увеличиваться и дальше, то экономия будет еще существенней.

Житель Киевской области Юрий Кривда также начал пользоваться услугами "Нафтогаза". Ранее у него был договор с "Киевгаз Сбытом". Он выбрал тариф "Годовой", и с октября цена газа для него составляет 4,73 гривны за кубометр.

Мужчина считает, что такая конкуренция на рынке - только плюс для потребителя. При этом украинцы могут выбирать себе нового газового "провайдера" хоть каждый год.

У кого дешевле?

В декабре самые выгодные условия предложили:

  • Megawatt - 5,95 гривны за кубометр;
  • "Теплобуд" - 6,25 гривны за кубометр;
  • "Нафтогаз" - 6,33 гривны за кубометр;
  • "Газ АП" - 6,33 гривны за кубометр;
  • Paliv Energy - 6,35 гривны за кубометр.

Напомним, НКРЭКУ опубликовала тарифы для облгазов на распределение газа на 2021 год.

Мы также писали о том, что украинцы получат платежки за коммуналку с новой статьей расходов.

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