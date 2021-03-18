Комментатор оценил шансы "Динамо" на выход в 1/4 Лиги Европы: Вильярреал не такой мощный

18 марта в 22:00 на "Эстадио де ла Серамика" местный Вильярреал примет киевское Динамо в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги Европы. Первый матч украинский гранд проиграл со счетом 0:2 . Поэтому сегодня киевскую команду устроит только победа с максимальной разницей.

"Динамо очень сложно играть на выезде. Это уже такой печальный тренд для киевского клуба и даже не важно, кто именно является тренером: Мирча Луческу ли Александр Хацкевич, Алексей Михайличенко или кто-то другой. Раньше так же было, что все выездные матчи Динамо проходили особенно напряженно. А сейчас еще и нужно отыграть разницу в два мяча, которая произошла после киевского поединка", - говорит Скичко.

Сделать это, по мнению комментатора, будет очень сложно.

"Если командам уровня Ференцварош или Мальме они (динамовцы - ред.) могут забить два и более мячей, то с таким коллективом как Вильярреал - будет проблематично. Это правда, что сейчас Вильярреал не такой мощный, каким он был на старте сезона. Сейчас команда Унаи Эмери находится в зоне турбулентности. Но то, что они продемонстрировали в Киеве, это был такой зрелый футбол еврокубкового бойца, который хочет дойти до как можно более поздних стадий турнира и даже побороться за победу в нем", - подчеркнул эксперт.

Он предполагает, что испанцы поставят себе в приоритет именно Еврокубок, ведь сейчас "желтая субмарина" находится вне зоны Еврокубков в чемпионате, поэтому в случае выигрыша Лиги Европы они откроют себе путь даже в Лигу Чемпионов.

"Но это все будет в следующем сезоне. А сейчас Вильярреалу очень важно не проиграть Динамо и не проиграть с разницей в два или более мячей. В общем, Вильярреал в этой еврокубковой кампании выглядит очень солидно. Если не ошибаюсь, в этом турнире ЛЕ команда Унаи Эмери имеет 8 матчей подряд без поражений. Поэтому им будет достаточно просто не проиграть", - говорит Вадим.

Вильярреал будет принимать Динамо 18 марта (фото: twitter.com/DynamoKyiv)

Но киевляне, рассуждает комментатор, смогут "попробовать сыграть хотя бы вничью, заработать определенные очки для таблицы коэффициентов".

"Но представить, что они победят Вильярреал да еще и с нужной разницей - крайне сложно. По моему мнению, матч в Испании будет не таким результативным, как поединок Ромы и Шахтера. В то же время можно ожидать хотя бы ничейного результата от украинской команды. Это будет позитив! Не учитывая двохматчевый поединок, а как работу над ошибками по сравнению с первым матчем, когда подачи и невнимательность защитников команды Динамо сыграли злую шутку. В Вильярреале не будет играть Пау Торрес, который отличился одним из мячей на "Олимпийском". Несмотря на это, в команде полно футболистов высокого класса, которые могут его заменить и в атаке сыграть не менее эффективно", - резюмировал Скичко.

Добавим, что матч Вильярреал - Динамо можно будет смотреть на телеканале Футбол 2, а также на сервисе MEGOGO.

Скриншот (megogo.net)