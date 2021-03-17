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Матч "Шахтер" - "Рома" без зрителей: что будет с купленными билетами

Новина українською → Киев, Среда 17 марта 2021 22:54
Матч "Шахтер" - "Рома" без зрителей: что будет с купленными билетами Фото: НСК "Олимпийский" (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Продажа билетов на матч "Шахтер" - "Рома" в Лиге Европы остановлена. Тем, кто их уже купил, вернут деньги.

Об этом сообщает пресс-служба "Олимпийского".

Покупателям билетов вернут полную стоимость купленных пропусков на матч в течение трех дней.

Напомним, сегодня киевские власти решили запретить с четверга, 18 марта, посещение болельщиками матчей на стадионах. Теперь матч "Шахтер" - "Рома" и последующие игры в течение трех недель пройдут при пустых трибунах.

Изначально сегодня "Шахтер" сократил продажу билетов до 20% от вместительности стадиона на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против итальянской "Ромы". Это было сделано с учетом ухудшения ситуации с коронавирусом.

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