Шахтер - Рома: где смотреть и кто победит в сверхважном матче (прогноз)

18 марта состоится матч Шахтер - Рома в рамках 1/8 финала Лиги Европы . Первый поединок дончане проиграли, а потому сегодня им нужна только победа со счетом как минимум 3:0.

Когда и где смотреть Шахтер - Рома

Матч двух грандов своих стран состоится в Киеве на "Олимпийском". Стартовый свисток прозвучит в 19:55.

Обслуживать матч, который можно будет смотреть онлайн на канале Футбол 1 и платформе MEGOGO, будет бригада арбитров из Испании во главе с легендарным Антонио Матеу Лаосом.

Прогноз матча Шахтер - Рома от футбольного комментатора MEGOGO Вадима Скичко

После первого результата в Риме, где Шахтер уступил 0:3, шансов на продолжение борьбы в Еврокубках остается у "горняков", конечно, очень мало. 0:3 на выезде - это был сильный удар и довольно неожиданный. Луиш Каштру был недоволен тем, как засчитали второй мяч Ромы, и он прав, ведь там могло бы быть нарушения. Впрочем, когда уже проиграли 0:3, то нужно как-то от этого отталкиваться

В общем, Шахтер играл довольно положительно в этой еврокампании в Киеве. Следует не забывать, что здесь такие гранды как Реал и Интер даже не забивали "горнякам". Соответственно, можно попробовать сыграть на ноль против Ромы.

Другое дело, когда Рома осознает то, что один забитый мяч на выезде почти полностью гарантирует выход в следующий раунд. Тогда "горнякам" нужно будет забивать в ответ пять. Думаю, "волки" обязательно попытаются отличиться хотя бы одним мячом. На самом деле, Шахтер в Риме выглядел не так беспомощно, как это могло бы показаться со счетом 0:3. Они имели свои моменты. И я убежден, что в ответной игре команда Луиша Каштру тоже будет иметь шансы на то, чтобы забить.

Вообще ожидаю от поединка в Киеве повторения результативности римского матча, то есть по меньшей мере три мяча. Шахтеру продолжить борьбу будет крайне сложно. Счет 2:1 или даже 3:1 в их пользу - почему бы и нет!? Это может быть вполне реалистично. Поэтому "Шахтеру" следует приложить все усилия, чтобы хотя бы стильно завершить эту еврокампанию.

Вряд ли получится обойти римский барьер, однако закончить достойно и победить своего бывшего наставника Паулу Фонсеку было бы для них важно, особенно с психологической точки зрения для продолжения борьбы уже в чемпионате Украины.

Вадим Скичко (фото: instagram.com/vadym_skichko)