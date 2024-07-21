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Комік Сергій Середа назвав свій топ-3 найгірших ведучих України

Неділя 21 липня 2024 16:00
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Комік Сергій Середа назвав свій топ-3 найгірших ведучих України Сергій Середа (фото: instagram.com/serega_sereda)
Автор: Іванна Пашкевич

Відомий гуморист Сергій Середа перерахував ведучих, які, на його думку, є найгіршими в Україні.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на YouTube-шоу Андрія Чорновола NABARI.

Топ-3 найгірших ведучих на думку коміка

Так, перше ім'я, яке озвучив гуморист - Тімур Мірошниченко.

Його Середа назвав "невеселим чуваком" і зізнався, що він йому не подобається.

Комік Сергій Середа назвав свій топ-3 найгірших ведучих України

Тимур Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Також у списку Сергія опинився незмінний ведучий шоу "Холостяк" Григорій Решетнік. На думку коміка, у нього також відсутнє почуття гумору.

Комік Сергій Середа назвав свій топ-3 найгірших ведучих України

Григорій Решетнік (фото: instagram.com/grisha_reshetnik)

Зі слів дружини Середи, співачки MamaRika, яка разом із ним стала гостею випуску, ці судження стосуються лише професійних якостей перерахованих вище знаменитостей.

"Тому що Остапчук як ведучий нормальний, а як людина - гі*но", - провів паралель гуморист.

А ось Андрія Чорновола артист вніс у цей список жартома. Втім, шоумен каже, що йому не соромно опинитись у цій компанії.

Раніше Середа зізнався, чому не пішов на фронт.

Також відома гумористка прокоментувала скандали з номерами "Кварталу 95".

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